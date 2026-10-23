Garden x Souroti: Βάλαμε το απόλυτο challenge στη Ρένια Καρλάφτη

Οι σωστές απαντήσεις φέρνουν ένα απολαυστικό SPRAY, ενώ τα λάθη έχουν το δικό τους… τίμημα. Κάπως έτσι, ένα fun challenge γεμάτο ερωτήσεις, γέλιο και ανατροπές γίνεται η τέλεια αφορμή για ένα δροσιστικό beauty break με το Garden x Σουρωτή.

Η Χριστίνα Κατσαμούρη ανέλαβε να δοκιμάσει τις γνώσεις της Ρένιας Καρλάφτη, και κάπως έτσι, το παιχνίδι απέκτησε τη δική του διάσταση.

Ένα ψέκασμα δροσιάς και ευεξίας

Ο πρωταγωνιστής του challenge, φυσικά, δεν ήταν άλλος από το Garden x Σουρωτή, που συνόδευσε κάθε στιγμή με μια αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης. Γιατί μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται η επιδερμίδα μας είναι ένα ψέκασμα για να νιώσει σαν να απολαμβάνει το δικό της mini spa.

Το αναζωογονητικό νερό προσώπου και σώματος Garden x Σουρωτή συνδυάζει φυσικά μεταλλικά στοιχεία από το ιαματικό νερό Σουρωτή με υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδη, προσφέροντας άμεση αίσθηση δροσιάς και εντατικής ενυδάτωσης. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της άνεσης της επιδερμίδας, αφήνοντάς την απαλή, φρέσκια και αναζωογονημένη.

Το beauty essential που χωράει σε κάθε στιγμή της ημέρας

Είτε βρίσκεσαι εν κινήσει είτε χρειάζεσαι μια μικρή στιγμή περιποίησης μέσα στην ημέρα, το Garden x Σουρωτή γίνεται ο σύμμαχος της επιδερμίδας σου. Επιπλέον, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μετά ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο για μια αίσθηση δροσιάς και ενυδάτωσης, ενώ μετά από μια φυσική δραστηριότητα, είναι ότι πρέπει για για τόνωση και ανανέωση. Τέλος μην ξεχνάς ότι και πριν από το μακιγιάζ, είναι το κατάλληλο προϊόν για μια επιπλέον στιγμή ενυδάτωσης στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης.

Με ένα μόνο ψέκασμα, η καθημερινή φροντίδα αποκτά μια απολαυστική αίσθηση φρεσκάδας, ενώ η περιποίηση της επιδερμίδας μετατρέπεται σε μια μικρή, προσωπική στιγμή ευεξίας.

Η επιδερμίδα σου διψάει όλες τις εποχές

Το challenge της Ρένιας Καρλάφτη μάς υπενθύμισε ότι η ομορφιά μπορεί να είναι παιχνίδι, αυθορμητισμός και μικρές στιγμές ανανέωσης. Και το Garden x Σουρωτή έφερε σε κάθε γύρο τη δική του αίσθηση δροσιάς, αποδεικνύοντας πως η φροντίδα της επιδερμίδας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Γιατί η ενυδάτωση δεν είναι υπόθεση μόνο του καλοκαιριού. Η επιδερμίδα σου χρειάζεται φροντίδα όλες τις εποχές, σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Garden x Σουρωτή. Ομορφιά που σε ξεδιψάει.