Ο ΟΦΗ και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία προσφέρουν δωρεάν μαστογραφίες στο Παγκρήτιο

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Με το σύνθημα «Είναι στο χέρι μου», ο ΟΦΗ ενώνει για μια ακόμη χρονιά τις δυνάμεις του με την Περιφέρεια Κρήτης και από κοινού με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία– Παράρτημα Ηρακλείου στέλνουν ηχηρό μήνυμα στην εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ανήμερα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, από τις 16:30 ως τις 19:30, η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης θα βρίσκεται στο Παγκρήτιο στάδιο έξω από τη Θύρα 17 (fan zone) δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες που θα έρθουν στο γήπεδο για τον αγώνα και επιθυμούν να εξεταστούν, να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ σε εξέταση μαστογραφίας (*θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται με την επίδειξη εισιτηρίου για τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ ή εισιτηρίου διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο έχουν γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών.

Επισημαίνεται ότι από τον συγκεκριμένο έλεγχο εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή, όσες έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή εντός της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και όσες έχουν πραγματοποιήσει μαστογραφία σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Ο ΟΦΗ, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερες γυναίκες να εξεταστούν, σε συνεργασία με το Creta InterClinic εξασφάλισε αποκλειστικά για γυναίκες κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων υπερήχου μαστού και ψηφιακής μαστογραφίας στην ειδική τιμή των 50 €.

Ο μαστογραφικός έλεγχος θα πραγματοποιείται στο Διαγνωστικό Κέντρο του Creta Interclinic επί της οδού Ιωαννίνων 3 και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να επικοινωνήσουν έως 31/10 στα τηλέφωνα 2810-396600/602 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού είναι ένας αγώνας που θα συνεχίσουμε να δίνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!»

