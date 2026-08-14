Παρά τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που ταλαιπώρησαν τον ΟΦΗ τους τελευταίους μήνες, η ομάδα γυναικών δηλώνει κανονικά «παρούσα» στις υποχρεώσεις της στην Α' Εθνική.

Μετά το κύμα αποχωρήσεων τόσο από το ρόστερ του όσο και από το τεχνικό τιμ, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ έβαλε τέλος στα διάφορα σενάρια και υπέβαλε κανονικά τη δήλωση συμμετοχής του συλλόγου στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που είχαν ορίσει η ΕΠΟ και η Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του Ερασιτέχνη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας και να επενδύσουν σε αυτή. Παρά το ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις διότι ο χρόνος πιέζει, γίνονται παράλληλα εντατικές επαφές με αθλήτριες για τη στελέχωση του ρόστερ, με πρωταρχικό στόχο ο ΟΦΗ να διατηρήσει μια άκρως αξιοπρεπή κι ανταγωνιστική παρουσία στη μεγάλη κατηγορία τη χρονιά που έρχεται.

Στο κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας του ΟΦΗ, η αποχώρηση του Αλέξανδρου Κατηκαρίδη άφησε κενή τη θέση στην άκρη του πάγκου της ομάδας. Ο Γιάννης Χατζησεβαστός αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει τα ηνία των Ομιλιτών και να καθοδηγήσει τον σύλλογο στη νέα αγωνιστική περίοδο, ωστόσο το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά μόλις επισημοποιηθεί το νέο διοικητικό σχήμα που θα «τρέξει» την ομάδα.