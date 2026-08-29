EuroVolley: Τάνη και Ανθούλη ξεχωρίζουν στα Top Rankings της διοργάνωσης

Η Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του EuroVolley 2026 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη πρόκληση της φάσης των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία το απόγευμα της Κυριακής.

Το ενδιαφέρον μέχρι τότε στρέφεται και στις Ελληνίδες που ξεχώρισαν μέσα από την πορεία της ομάδας στη φάση των ομίλων. Δύο ελληνικά ονόματα βρέθηκαν ψηλά στα Top Rankings της διοργάνωσης και δεν ήταν άλλα από την πασαδόρο Ευαγγελία Τάνη και τη διαγώνιο της Εθνικής, Μάρθα Ανθούλη.

Η Ευαγγελία Τάνη βρίσκεται στην 4η θέση του ranking των πασαδόρων, με ποσοστό επιτυχίας 50,91%. Στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης δεν ξεκίνησε ως βασική. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο παιχνίδι με Ουκρανία και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη, ενώ με Βουλγαρία, Αυστρία και Σερβία, πήρε φανέλα βασικής και ανέλαβε τον ρόλο της πασαδόρου της Εθνικής από την αρχή τους.

Παρά το γεγονός πως δεν είχε συμμετοχή ως βασική από την αρχή της διοργάνωσης, η Τάνη κατάφερε να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και να βρεθεί στις τέσσερις κορυφαίες πασαδόρους του EuroVolley μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Από την άλλη, η Μάρθα Ανθούλη βρίσκεται ψηλά στο ranking σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, με την υψηλότερη θέση της να είναι αυτή των κορυφαίων σκόρερ, όπου βρίσκεται στην 5η θέση με 141 πόντους.

Παράλληλα, η Ελληνίδα διαγώνιος καταλαμβάνει την 7η θέση στις κορυφαίες spikers της διοργάνωσης, έχοντας 116 τελειωμένες επιθέσεις, ενώ βρίσκεται και στη 13η θέση των κορυφαίων servers, με 9 άσσους.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αφορούν αποκλειστικά τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις χθες. Τάνη και Ανθούλη, όπως και ολόκληρη η ελληνική ομάδα, αφήνουν πλέον πίσω τους την πρώτη φάση και στρέφουν την προσοχή τους στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γαλλία.

Η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί πλέον τον επόμενο στόχο για την Εθνική, με τις δύο διεθνείς να έχουν ήδη αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση. Η συνέχεια, ωστόσο, αναμένεται ακόμη πιο απαιτητική, με την Ελλάδα να καλείται να δώσει τη δική της μάχη στη φάση των «16».