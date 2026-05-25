Τέλος καλό όλα καλά για τον ΟΦΗ και την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. Οι «ασπρόμαυρες» δεν είχαν αρχικά αδειοδοτηθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, αλλά μετά την έφεση που κατέθεσαν πήραν την πολυπόθητη άδεια και θα αγωνιστούν κανονικά στην ερχόμενη Α' Εθνική.

Μάλιστα ο Ερασιτέχνης με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει την ομάδα στο έλεος του Θεού και πως τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστέ και οι κινήσεις.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ έχει ως εξής: «Η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ, δικαίωσε πανηγυρικά τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ και έτσι η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, που δεν είχε αδειοδοτηθεί σε πρώτο βαθμό, αδειοδοτήθηκε κανονικά στον δεύτερο βαθμό, καθώς κατέθεσε όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία, που ζητούσε η ΕΠΟ.

Η Επιτροπή Εφέσεων, έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση που κατέθεσε ο Ερασιτέχνης, ακυρώνοντας και εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή που έστειλε η ΕΠΟ, στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ,

Για την πανηγυρική δικαίωση της ομάδας μας, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ με ανακοίνωση του, ευχαριστεί τον μεγάλο Ομιλίτη νομικό Μανώλη Φωτάκη, ο οποίος έφερε ακόμη σε πέρας, μια ακόμη νομική υπόθεση του συλλόγου μας και θα πρέπει να τονιστεί, ότι το έκανε-όπως πάντα- αφιλοκερδώς.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, ευχαριστεί ακόμη τον συνεργάτη του Μαν. Φωτάκη και δικηγόρο, Μιχάλη Κορδαλή, ο οποίος επίσης εργάστηκε αφιλοκερδώς, στην υπόθεση του ΟΦΗ.

Ευχαριστεί ακόμη τον μάρτυρα Παναγιώτη Λυκούργο, ένα φίλο του συλλόγου μας, απο την Αττική.

Τέλος, ευχαριστεί τις υπηρεσίες της ΕΠΟ και το τμήμα αδειοδότησης, για την άριστη συνεργασία.

"Το επόμενο διάστημα ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, θα ενημερώσει τους φίλους της ομάδας, για τα σχέδια του, για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, μέσα απο τις διεργασίες που γίνονται. Είναι μάλλον αφελείς, όσοι πιστεύουν ότι μια ομάδα, που φέραμε με πολύ κόπο μέχρι και την δεύτερη θέση στην Ελλάδα, θα την αφήσουμε στο έλεος του Θεού", καταλήγει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ».