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Συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ Κλαρκ και Μίτσελ
29/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ Κλαρκ και Μίτσελ

Θοδωρής Σανιδάς

Κέιτλιν Κλαρκ και Κέλσι Μίτσελ συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ αγωνιζόμενες στην περιφέρεια της Ιντιάνα.

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Με «πατημένο το γκάζι» συνέχισαν Κέιτλιν Κλαρκ και Κέλσι Μίτσελ, ξεπερνώντας και οι δύο τους 30 πόντους για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν. Το δυναμικό δίδυμο στα γκαρντ επέκτεινε το δικό του ρεκόρ στο πρωτάθλημα, στη νέα νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Κονέκτικατ Σαν, σε ένα ματς όπου η ομάδα της κόουτς Στέφανι Γουάιτ επέστρεψε από διαφορά 14 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο για να επικρατήσει τελικά άνετα με 111-91.

Η Κλαρκ και η Μίτσελ σημείωσαν από 34 πόντους. Η Μίτσελ με αυτή την επίδοση επέκτεινε το ρεκόρ του WNBA για τα περισσότερα συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους στα 24, ενώ η Κλαρκ πρόσθεσε 12 ασίστ, φτάνοντας το πέμπτο παιχνίδι της φέτος με τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ασίστ και το έκτο συνολικά στην καριέρα της (πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA με συνεχόμενα παιχνίδια 30+ πόντους και 10+ ασίστ).

H Κλαρκ μάλιστα έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που ξεπερνά τους 800 πόντους και τις 300 ασίστ σε μία σεζόν, ενώ παράλληλα έγινε η πρώτη που καταγράφει 300+ ασίστ και 100+ εύστοχα σε μια αγωνιστική περίοδο.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις έφεραν στο μυαλό της προπονήτριας τους την Νταϊάνα Ταουράσι και την Κάπι Ποντέξτερ, με την κόουτς Γουάιτ να αναφέρει πως «είναι το μόνο δίδυμο που μπορώ να σκεφτώ» σε ερώτηση για το με ποιες άλλες κορυφαίες περιφερειακές δυάδες θα τις συνέκρινε.

Η τρομερή αυτή εμφάνιση από το All Star δίδυμο της Ιντιάνα πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στα βιβλία των ρεκόρ, κοντά στο φοβερό επίτευγμα των Σκάιλαρ Ντίγκινς και Όντισι Σιμς στις 22 Ιουλίου 2014 (τότε με τις Τάλσα Σοκ εναντίον των Σαν Αντόνο Σταρς), όταν οι δυο παίκτριες ξεπέρασαν τους 30 πόντους η καθεμία με 34 και 39 αντίστοιχα.

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