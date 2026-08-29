Συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ Κλαρκ και Μίτσελ

Με «πατημένο το γκάζι» συνέχισαν Κέιτλιν Κλαρκ και Κέλσι Μίτσελ, ξεπερνώντας και οι δύο τους 30 πόντους για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν. Το δυναμικό δίδυμο στα γκαρντ επέκτεινε το δικό του ρεκόρ στο πρωτάθλημα, στη νέα νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Κονέκτικατ Σαν, σε ένα ματς όπου η ομάδα της κόουτς Στέφανι Γουάιτ επέστρεψε από διαφορά 14 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο για να επικρατήσει τελικά άνετα με 111-91.

Η Κλαρκ και η Μίτσελ σημείωσαν από 34 πόντους. Η Μίτσελ με αυτή την επίδοση επέκτεινε το ρεκόρ του WNBA για τα περισσότερα συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους στα 24, ενώ η Κλαρκ πρόσθεσε 12 ασίστ, φτάνοντας το πέμπτο παιχνίδι της φέτος με τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ασίστ και το έκτο συνολικά στην καριέρα της (πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA με συνεχόμενα παιχνίδια 30+ πόντους και 10+ ασίστ).

Caitlin Clark and Kelsey Mitchell each dropped 34 PTS in the @IndianaFever's win against the Sun 😮‍💨



Clark: 34 PTS | 12 AST | 6 3PM | 5 REB | 3 STL | 12/19 FG

-5th 30+ PTS and 10 AST game of the szn

-First player in WNBA history with consecutive games of 30+ PTS and 10+ AST… pic.twitter.com/wa28M7AKQ2 — WNBA (@WNBA) August 29, 2026

H Κλαρκ μάλιστα έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που ξεπερνά τους 800 πόντους και τις 300 ασίστ σε μία σεζόν, ενώ παράλληλα έγινε η πρώτη που καταγράφει 300+ ασίστ και 100+ εύστοχα σε μια αγωνιστική περίοδο.

CC is 1-of-1 ✨



Caitlin Clark is the first player in WNBA history to have 800+ PTS & 300+ AST in a season AND the first to have 300+ AST & 100+ 3PM in a season. pic.twitter.com/WQf01HfkiZ — Indiana Fever (@IndianaFever) August 29, 2026

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις έφεραν στο μυαλό της προπονήτριας τους την Νταϊάνα Ταουράσι και την Κάπι Ποντέξτερ, με την κόουτς Γουάιτ να αναφέρει πως «είναι το μόνο δίδυμο που μπορώ να σκεφτώ» σε ερώτηση για το με ποιες άλλες κορυφαίες περιφερειακές δυάδες θα τις συνέκρινε.

Η τρομερή αυτή εμφάνιση από το All Star δίδυμο της Ιντιάνα πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στα βιβλία των ρεκόρ, κοντά στο φοβερό επίτευγμα των Σκάιλαρ Ντίγκινς και Όντισι Σιμς στις 22 Ιουλίου 2014 (τότε με τις Τάλσα Σοκ εναντίον των Σαν Αντόνο Σταρς), όταν οι δυο παίκτριες ξεπέρασαν τους 30 πόντους η καθεμία με 34 και 39 αντίστοιχα.