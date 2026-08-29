Πριν από λίγες μέρες, η σταρ των Dream, Έιντζελ Ρις, τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στις Σπαρκς με 11 πόντους και 26 ριμπάουντ, Τα 8 επιθετικά και τα 18 αμυντικά σε μια φοβερή παράσταση για την κορυφαία ριμπάουντερ του WNBA.



Aυτά τα 26 ριμπάουντ αποτελούν και ρεκόρ σε έναν αγωνα WNBA, ενώ με αυτή την επίδοση έγραψε για άλλο έναν λόγο ιστορία. Έφτασε συνολικά τα 452 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν που αποτελεί την καλύτερη επίδοση ever σε ένα ημερολογιακό έτος.

Αλλά δεν σταματά εκεί. Στο ματς κόντρα στο Πόρτλαντ, εκεί όπου η Ατλάντα ηττήθηκε με 101-83, η κορυφαία ριμπάουντερ στη λίγκα έκανε άλλο ένα ρεκόρ.

Κατέγραψε το 28ο double-double της φέτος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ (της Αλίσα Τόμας από το 2023) για τα περισσότερα σε μία σεζόν WNBA με 5 αγώνες να απομένουν ακόμα.

Η Ρις διαθέτει πλέον 2 από τα 3 υψηλότερα σύνολα double-double όλων των εποχών σε μία σεζόν WNBA.