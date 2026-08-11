Ιστορική στιγμή για τη Μαρκό: Ιδρύει τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών

Η Μαρκό προχώρησε στην ίδρυση ομάδας γυναικών, επενδύοντας στο ποδόσφαιρο γυναικών κι ετοιμάζεται να ξεκινήσει από τη Γ' Εθνική από τη νέα σεζόν.

Ο σύλλογος έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να στελεχωθεί και να εξασφαλίσει τις άδειες προκειμένου να «τρέξει» κανονικά και το αγωνιστικό κομμάτι.

Όπως ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση η ομάδα από το Μαρκόπουλο, στόχος της είναι να χτίσει γερές βάσεις ώστε να βοηθήσει στη συμπερίληψη μέσα στον χώρο του αθλητισμού, λέγοντας πως το ποδόσφαιρο «ανήκει σε όλους και σε όλες».

Η ανανκοίνωση της Μαρκό

«Η ΠΑΕ Μαρκό 1927 ανακοινώνει επίσημα την ίδρυση, για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της πορείας του Συλλόγου, Γυναικείου Τμήματος Ποδοσφαίρου, το οποίο προετοιμάζεται για την άμεση συμμετοχή του στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών!

Πρόκειται για μια απόφαση ουσιαστική, που αποτυπώνει την επιθυμία της διοίκησης να εξελίξει τον σύλλογο και να δημιουργήσει νέες προοπτικές. Σε μια εποχή που το γυναικείο ποδόσφαιρο αναπτύσσεται συνεχώς, η Μαρκό βγαίνει μπροστά, επενδύει και δημιουργεί τις βάσεις για το μέλλον.

Διοικητικές διαδικασίες & Οργάνωση

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες νομικές, διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Από τη σύσταση του τμήματος και την έκδοση του Αριθμού Μητρώου (Α.Μ.) από την ΕΠΟ, μέχρι την επίσημη κατοχύρωση της σφραγίδας του συλλόγου, η ομάδα οργανώνεται σε κάθε επίπεδο για να δηλώσει παρούσα στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Παράλληλα, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για τη διοικητική στελέχωση, το τεχνικό επιτελείο, καθώς και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν να τρέξουν το νέο αυτό εγχείρημα.

Αγωνιστικοί στόχοι & Κοινωνικό αποτύπωμα

Στο αγωνιστικό κομμάτι, στόχος είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης, ανταγωνιστικής και υγιούς ομάδας, που θα τιμά τη φανέλα και την ιστορία του συλλόγου. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα κορίτσια της περιοχής να αθληθούν, να αναδείξουν το ταλέντο τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνά τα όρια των αγωνιστικών χώρων.

Η ίδρυση του Γυναικείου Τμήματος αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ισότητα και τη συμπερίληψη μέσω του αθλητισμού, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους και σε όλες.

Η Marko 1927 Women FC δεν δημιουργείται απλώς για να συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα. Δημιουργείται για να αποκτήσει γερές βάσεις, διάρκεια και τη δική της ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Συλλόγου.

Μια νέα εποχή αρχίζει.

Μια νέα ομάδα γεννιέται.

Η ιστορία γράφεται τώρα!

ΜΑΡΚΟ 1927 WOMEN FC

MΙΑ ΟΜΑΔΑ – ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ»

