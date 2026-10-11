Αγγελίδης στο GWomen: «Eίναι πάρα πολύ σημαντικό ματς για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης»

Εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση στην κορυφαία κατηγορία, ΠΑΟΚ και Άρης διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Women's Basketball League.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αγγελίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του στο παρκέ.

«Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ματς για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, ειδικά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, καθώς παίζουμε στην έδρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη και δυναμική από το πρώτο λεπτό.

Παράλληλα, ο τεχνικός του Δικεφάλου στάθηκε στα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, επισημαίνοντας την ανάγκη για έλεγχο των ριμπάουντ και του ρυθμού.

«Τα ντέρμπι τα παίζεις για να δώσεις και το 101% σου. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ δυναμικοί από το πρώτο δευτερόλεπτο, να ελέγξουμε κυρίως τα ριμπάουντ και τον ρυθμό του αγώνα», υπογράμμισε.