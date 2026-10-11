Παπαφωτίου στο Gwomen: «Ήταν μια τομή στη δική μου ευθεία, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια»

Η έμπειρη πασαδόρος φόρεσε ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού» στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στον Πανιώνιο, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια, παρά την ήττα της ομάδας της με 3-1 σετ. Μιλώντας στο Gwomen, η Ελληνίδα αθλήτρια αποκάλυψε τα ανάμεικτα συναισθήματα που τη συνόδευσαν στην επιστροφή της, εξήγησε τι σήμαινε για εκείνη αυτή η μοναδική εμπειρία, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει υποσχέσεις.

Η Παπαφωτίου παραδέχθηκε πως ένιωσε άγχος, καθώς δεν γνώριζε πώς θα ήταν η επιστροφή της έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα μακριά από την αγωνιστική δράση, αλλά και μεγάλη χαρά, καθώς το συναίσθημα του να αγωνίζεσαι δεν αναπληρώνεται εύκολα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, σχολίασε την εικόνα του Παναθηναϊκού στον τελικό και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι οι «πράσινες» θα παρουσιαστούν βελτιωμένες στη συνέχεια της σεζόν.

Αθηνά Παπαφωτίου στο Gwomen: Η συνέντευξη μετά την επιστροφή της

Αθηνά, ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»! Πώς ένιωσες που επέστρεψες στην αγωνιστική δράση;: «Ένιωθα λίγο άγχος, μπορώ να πω, γιατί δεν ήξερα πώς θα είναι μετά από ενάμιση χρόνο. Αλλά ένιωθα και χαρά, γιατί νομίζω ότι είναι μοναδικό το συναίσθημα να παίζεις, ειδικά όταν έχει περάσει τόσος καιρός. Είναι ένα συναίσθημα που δεν αναπληρώνεται σε μια ζωή χωρίς αθλητισμό, χωρίς βόλεϊ. Οπότε ήταν και τα δύο. Βέβαια, μακάρι να ήταν αρκετό και να κερδίζαμε, συγχαρητήρια στον Πανιώνιο. Είναι ωραίο να μπορείς μερικές φορές να σπάσεις την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Ήταν μια ευκαιρία που δεν έρχεται εύκολα και, για κάποιες μέρες, να ζεις μια ζωή που ζούσες παλιά. Η Ελισάβετ θα επιστρέψει και θα είναι ένα ακόμα όπλο για τον προπονητή. Και θα δούμε τι φέρνει η συνέχεια».

Σε πείσαμε καθόλου να ξαναβάλεις τα παπούτσια σου; Να σε δούμε και στη συνέχεια;: «Τα έβαλα, να τα! Για τη συνέχεια… Ήταν, όπως είπα, μια τομή στη δική μου ευθεία. Και για την ώρα αυτό είναι. Δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα λόγια».

Όταν μπήκες στο γήπεδο, ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και να σε αποθεώνει. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή;: «Δεν το άκουσα, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ όσους με υποστήριξαν. Πραγματικά δεν το άκουσα, οπότε δεν υπήρχε κάποιο εφέ λόγω και συγκέντρωσης και άγχος. Αλλά δυσκολεύομαι μερικές φορές να ακούσω, και πριν το είχα αυτό. Οπότε, τουλάχιστον αυτό έμεινε ίδιο».

Πως σου φάνηκε ο ρόλος σου και στις πλάγιες γραμμές με την ομάδα;: «Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές έχουμε περάσει και από τον πάγκο και από το να είμαστε βασικοί. Αλλά τώρα αυτό είναι λίγο τετριμμένο που θα πω, όμως έτσι είναι η ομάδα. Η βοήθεια μπορεί να έρθει και από έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω. Οπότε ο καθένας, από ό,τι βλέπει, μπορεί να συνεισφέρει. Και, όπως είπα, μερικές φορές το συναίσθημα του να θέλεις να κερδίσεις και να συμμετέχεις σε συνεπαίρνει. Αλλιώς, τι νόημα έχει;».

Πώς είδες το επίπεδο του τελικού και τι περιμένεις από τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια της σεζόν με βάση και την περσινή του πορεία;: «Είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε το τέλος μιας σεζόν με την αρχή της επόμενης. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό ματς και νομίζω ότι οι ομάδες, και σίγουρα ο Παναθηναϊκός, θα εμφανιστούν πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Οπότε θα απολαύσουμε όλοι όλα τα παιχνίδια».