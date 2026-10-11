Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Οι λύσεις από τον πάγκο έδωσαν το Σούπερ Καπ στις «κυανέρυθρες»

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε και η φετινή χρονιά στο βόλεϊ, καθώς Παναθηναϊκός και Πανιώνιος μας πρόσφεραν πολύ καλό θέαμα στον τελικό του Σούπερ Καπ. Ένα θέαμα που μας άνοιξε την όρεξη, καθώς και οι δύο ομάδες βρίσκονται το πολύ στο 60% των μεγάλων δυνατοτήτων που έχουν. Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με 3-1 και έφτασαν στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπαίου και τρίτου μέσα στον τελευταίο ενάμισι χρόνο μετά και από το Κύπελλο, σε έναν αγώνα που σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε στο βάθος του πάγκου που διαθέτουν.

Ο Γιουνούς Οτσάλ έχει την χαρά να διαθέτει ένα ρόστερ που πολλοί προπονητές θα ζήλευαν και προσπαθεί να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην προκειμένη το έκανε και με το παραπάνω, κάτι που φαίνεται και από το 3-1 της ομάδας του. Ο Τούρκος τεχνικός όταν είδε πως η Γκρόζερ χωρίς να είναι κακή, δεν ήταν όσο επιδραστική θα ήθελε, έβαλε στο παιχνίδι την Ανθή Βασιλαντωνάκη.

Η 30χρονη ακραία που έπαιξε σε επίσημο παιχνίδι στην χώρα μας μετά από 11 χρόνια και μια σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό, όταν μπήκε για μεγάλο διάστημα ήταν ανίκητη έχοντας μόνο πετυχημένες επιθέσεις. Δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις στον πάγκο μια τόσο μεγάλη σε αξία παίκτρια και φυσικά δεν γινόταν να μην το εκμεταλλευτεί. Όπως και το γεγονός πως στην πάσα έχει την Ντικέμα και την Ντι Ιούλιο που επίσης προσπαθούσε να πάρει το καλύτερο και από τις δύο κάτι που έγινε.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, αλλά δεν είχε τις λύσεις που είχε ο αντίπαλός του. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι και το Σάββατο έδειξε πως εμπιστεύεται όλες τις παίκτριές του, αλλά όταν η Γουάιτ βγήκε εκτός με κράμπα δεν είχε την πολυτέλεια να έχει μια ισάξια ή και ακόμα καλύτερη ακραία, όπως έχει ο Πανιώνιος, που στα άκρα είχε εκτός των Ατανασίεβιτς, Γκρόζερ και Βασιλαντωνάκη και την Χαντάβα που δεν χρειάστηκε να μπει να προσφέρει.

Θα πείτε και με το δίκιο σας, πως καλά όλα αυτά, αλλά ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό ήταν σαν έβαλε τα χέρια του και να έβγαλε τα μάτια του ειδικά στο τέταρτο σετ, όταν κατάφερε να προηγηθεί με 20-16, να βρεθεί 4 φορές έναν πόντο μακριά από το να κάνει το 2-2 χωρίς όμως να το πετύχει. Αν οι «πράσινες» το είχαν πετύχει θα μιλούσαμε για έναν εντελώς διαφορετικό τελικό. Από την άλλη το ότι δεν έγινε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην Μίλιτσα Κούμπουρα.

Η Σέρβα όπως είπε και στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το ματς, ζει για τέτοια παιχνίδια και το έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Τελείωσε όλες τις φάσεις με την μπάλα να καίει, καθώς ένα λάθος να έκανε ή να έτρωγε ένα μπλοκ το σετ θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό και πήρε και τον τελευταίο πόντο που έκανε το 3-1 για τις «κυανέρυθρες». Η Κούμπουρα είναι το μεγάλο όπλο του Πανιωνίου σε ένα εξαιρετικά γεμάτο ρόστερ και με τόσο καλές ακραίες να την ξεκουράζουν θα είναι ακόμα καλύτερη όταν θα κρίνονται νίκες και σετ.

Εν κατακλείδι να τονιστεί και πάλι πως ο τελικός στο Ζηρίνειο μας άνοιξε την όρεξη γιατί είδαμε πραγματικά εξαιρετικούς πόντους με σπουδαίες άμυνες και από τις δύο ομάδες. Ίσως να περιμέναμε πιο κλειστά σετ, καθώς ειδικά τα δύο πρώτα, αλλά και το τρίτο δεν ήταν και τα μεγάλα ντέρμπι, αλλά χωρίς καμία αμφιβολία και οι δύο ομάδες πάλεψαν για το καλύτερο και μας χάρισαν όμορφες στιγμές. Αν σκεφτούμε πως μιλάμε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, τότε είναι δεδομένο πως στην συνέχεια να έχουμε να δούμε ακόμα πιο σπουδαίο θέαμα.

Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, αλλά και ΑΕΚ είναι εξαιρετικές ομάδες και ακολουθούν ο περσινός φιναλίστ ΖΑΟΝ και ο πάντα υπολογίσιμος ΑΟ Θήρας. Αν πέρσι λέγαμε πως το πρωτάθλημα είχε ενδιαφέρον, φέτος θα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και η μία μεγάλη μάχη θα διαδέχεται την άλλη. Και όπως είχε πει και ο Μάριος Ηλιόπουλος «δέστε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να χαρείτε βόλεϊ...

ΥΓ: Επειδή τα φώτα της δημοσιότητας στο άθλημα αυτό πέφτουν περισσότερο σε διαγώνιες, ακραίες, άντε και πασαδόρους, προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν MVP σε έναν τελικό βγαίνει ένα λίμπερο. Η Ξανθοπούλου το άξιζε και αυτό, όπως και στον τελικό του Κυπέλλου και μπράβο της όχι μόνο για την εμφάνισή της, αλλά και γιατί συνολικά με την παρουσία της δείχνει πόσο σημαντική είναι η θέση αυτή.

ΥΓ!: Στο Ζηρίνειο χαρήκαμε φάσεις με τον νέο κανονισμό που θέλει το ματς να συνεχίζεται όταν η μπάλα βρίσκει την οροφή. Δεν ξέρω στους άνδρες πως θα πάει, καθώς εκεί η ταχύτητα της μπάλας είναι σαφώς μεγαλύτερη, αλλά στις γυναίκες αυτός ο κανονισμός φάνηκε με το καλημέρα πως θα βοηθήσει το θέαμα και θα μας κάνει να βλέπουμε σπουδαίες άμυνες και φάσεις.

ΥΓ2: Μιλώντας για βάθος ο Πανιώνιος εκτός της Χαντάβα που αναφέραμε πριν δεν χρειάστηκε να μπει να βοηθήσει, είχε εκτός και την Σάμανταν την κατά πολλούς καλύτερη κεντρική στο περσινό πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον ορισμό του γεμάτου ρόστερ.

