Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου και της Χριστίνας Κανέλλου, με τις δύο παίκτριες να έχουν ήδη ενσωματωθεί και ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν.

Η 21χρονη μέσος, που την περασμένη σεζόν έπαιζε με τη φανέλα της Πογκόν στην Πολωνία αγωνίστηκε από το 2021 μέχρι το 2025 με το τριφύλλι στο στήθος. Από την άλλη, η 26χρονη επιθετικός έχει βρεθεί στις ΗΠΑ, όπου παράλληλα σπούδαζε, ενώ επιστρέφοντας στην Ελλάδα αγωνίστηκε στη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης και τη Ρ.Ε.Α.

Οι δύο παίκτριες συμμετείχαν κανονικά στην πρώτη προπόνηση των Πρασίνων για τη νέα σεζόν, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ώρες στο Κορωπί.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και για τη προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την νέα αγωνιστική χρονιά. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια σεζόν με υγεία και χωρίς τραυματισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νταρζάνου για την επιστροφή της.

Από την άλλη, η Κανέλλου είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή που θα ξανά αγωνίζομαι για αυτή την ιστορική ομάδα και θα δώσω σώμα και ψυχή για να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που του αξίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να ζήσουμε όμορφες στιγμές μαζί!»