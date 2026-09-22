Ερντέμ: «Το όνομά μας επιτάσει να παλέψουμε για όλα τα τρόπαια»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Εμλάκ Κονούτ αύριο (23/09) στις 21:30 στο κλειστό του Χολαργού για τη EuroLeague Γυναικών, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στην ισπανική Τζιρόνα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Λίγο πριν από την προπόνηση στο κλειστό «Α. Τρίτσης», η Σελέν Ερντέμ τόνισε πως η ομάδα της είναι έτοιμη για την πρόκληση, ενώ παράλληλα κάλεσε τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» στις εξέδρες και να δημιουργήσει θερμή ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά

Για το κλίμα εν όψει του ματς: «Πρώτα απο όλα, θέλω να πω ότι είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι, δουλέψαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή περίπου 20 μέρες, με ορίζοντα τα προκριματικά της Euroleague. Θέλω να πως στους φιλάθλους μας να είναι αύριο μαζί μας, στις κερκίδες ώστε να παλέψουμε μαζί για τη νίκη».

Για το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο φετινός Παναθηναϊκός: «Αποφεύγω να κάνω τέτοια πράγματα. Όμως το όνομά μας επιτάσει να παλέψουμε για όλα τα τρόπαια. Η Εμλάκ είναι μια καλή ομάδα, ασφαλώς την σεβόμαστε αλλά θα μπούμε στο παρκέ ώστε να νικήσουμε».