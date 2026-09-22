Δύσκολη αποστολή έχει η Εθνική Γυναικών που έχει ραντεβου με την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία, με τον τεχνικό της Γαλανόλευκης να κάνει γνωστές τις επιλογές του. Θυμίζουμε πως η Γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τις Lionesses στην Κρήτη 9 Οκτωβρίου (19:30, Live από το Gazzetta) και 13 έχουν το δεύτερο εκτός έδρα ματς στην Αγγλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 ποδοσφαιρίστριες στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με την Αγγλία, μία από τις υπερδυνάμεις του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το πρώτο παιχνίδι με την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου Mundial θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 9 Οκτωβρίου (19:30) και το δεύτερο στο Λέστερ στις 13 του ίδιου μήνα (21:30 ώρα Ελλάδας) στο City Stadium του Λέστερ.

Η Εθνική Ομάδα απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στον α΄ γύρο των play offs καθώς τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της (League C) με αντιπάλους την Γεωργία και τα Νησιά Φερόε, σημειώνοντας μάλιστα 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες εντός και εκτός έδρας. Η πρωτιά αυτή σήμανε επίσης την άνοδο του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην League B του UEFA Women's Nations League.



Τερματοφύλακες: Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα (Moncalieri Women), Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ), Κατεργιαννάκη Στυλιανή (Παναθηναϊκός).



Αμυντικοί: Μάρκου Ελένη (Galatasaray), Θεοδωράκη Μαρίνα (KKPK MEDYK KONIN 1985), Παλαμά Μαρία (Budapest Honved FC), Γκούνη Μαρία (ΠΑΟΚ), Καπνίση Μαρία (ΑΕΚ), Πατερνά Μαρία (Αστέρας Τρίπολης), Νταρζάνου Σταματία (Παναθηναϊκός), Γιαννακά Βασιλική (ΠΑΟΚ).



Μέσοι: Μωραϊτου Αθανασία (Fc Luzern), Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΥΒ Frauen), Σαρρή Βεατρίκη (Birmingham City), Τσέλα Γκρισέλντα (Πογκόν), Σαΐχ Ελένη (ΑΕΚ), Μπράμε Ευθυμία (ΠΑΟΚ), Δρακογιαννάκη Ελευθερία (ΠΑΟΚ), Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός).



Επιθετικοί: Μπρουκσάιρ Καλλίστη-Κωνσταντίνα (Rangers FC), Παπαθεοδώρου Ιωάννα (OH Leuven), Ραπάνη Μαριάννα (Mercer Women's Soccer), Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ), Φακίνου Αργυρώ (Ohio Bobcats), Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ), Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα (Παναθηναϊκός).



