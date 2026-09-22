Η Ελένη Μάρκου έδειξε ότι δεν φοβάται κανέναν στο 5ο GWomen Summit

Στη σκηνή του 5ου GWomen summit βρέθηκε και η ιστορία της Ελένης Μάρκου. Καθώς όταν μιλάμε για την επόμενη γενιά δεν μπορούμε να μην μιλάμε για πρότυπα, σαν αυτό της Μάρκου που έχει γράψει τη δική της πορεία στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Έχει μάθει να κυνηγά αυτό που θέλει, ακόμα κι όταν οι συνθήκες δεν ήταν με το μέρος της. Από τότε που αποφάσισε να γίνει ποδοσφαιρίστρια μέχρι σήμερα, με τη φανέλα της Γαλατασαράι, η διαδρομή της είχε δυσκολίες, αποτυχίες, αλλά και πολλές στιγμές που την έφεραν στο επίπεδο που βρίσκεται πλέον.

Στο 5ο GWomen Summit μίλησε για όλα αυτά, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση που περιμένει την Εθνική Γυναικών απέναντι στην Αγγλία, εξηγώντας γιατί τέτοια παιχνίδια είναι αυτά που δείχνουν πού βρίσκεται πραγματικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ελένη, έχεις δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι έχεις γεννηθεί για να είσαι ποδοσφαιρίστρια. Πόσο παράδοξο είναι να το λές όταν την εποχή που ξεκίνησες να παίζεις δεν υπήρχανε αντίστοιχα πρότυπα.

«Είναι παράδοξο και θα συνεχίσω να το λέω. Όσο μεγαλώνουμε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, εγώ κατάλαβα κατευθείας ότι είμαι αθλήτρια. Κυρίως ποδοσφαιρίστρια, την εποχή που αποφάσισα εγώ να το ακολουθήσω ήταν όπως είπες παράδοξο. Όμως με την πίστη στον εαυτό μου, την βοήθεια της οικογένειας μου και κυρίως των γονιών μου κατάφερα να είμαι εδώ που είμαι σήμερα».

Είσαι στη Γαλατασαραι, όπου βλέπουμε στην Τουρκία να επενδύονται πολύ μεγάλα πόσα. Τόσο σε επίπεδα Ανδρών όσο και Γυναικών. Ακόμα ένα παράδοξο στην ιστορία αυτή για μια χώρα σαν και αυτή...

«Σίγουρα από τη Γερμανία και το επίπεδο της Bundesliga που ήμουν ήδη τρία χρόνια και αλλά τρία πριν στην Ελβετία, για να κάνω το βήμα στην Τουρκία δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ωστόσο δεν μπορούσα να παραλείψω ένα τέτοιο πρότζεκτ, όταν μου ήρθε η πρόταση. Από όλες τις πλευρές και το αθλητικό κομμάτι και το οικονομικό και τα πάντα. Γιατί καλώς η κακώς ο αθλητισμός έχει ημερομηνία λήξης και με βάση όσα προαναφέρθηκαν είναι σημαντικό και το επόμενο βήμα ενος αθλητή».

Τι θα έλεγες σε ένα κορίτσι που τώρα ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα, έχοντας πλέον άλλες παραστάσεις από τότε που ξεκίνησες εσύ;

« Αυτό που θέλω να πω όχι μόνο στα κορίτσια που ασχολούνται με τον αθλητισμό, είναι ότι η αποτυχία με την επιτυχία είναι αλληλένδετα. Μας έχουν μάθει να έχουμε αυτές τις δύο έννοιες αντίθετες. Όσο περισσότερο αποτυχίες έχεις, τόσες περισσότερες και μεγαλύτερες οι πιθανότητες της επιτυχίας σου. Αυτό θέλω να το τονίσω γιατί απέτυχα περισσότερες φορές από πιστευετε και βλέπετε. Απλά ο κόσμος βλέπει μια βιτρίνα, το τι έχει παιχτεί πίσω από τη σκηνή μόνο ο αθλητής και η οικογένεια του το ξέρει».

Σε λίγες μέρες έρχεται το «ραντεβού» με την Αγγλία, πως αισθάνεσαι που σε λίγο καιρό θα πέσουν πάνω σας όλα τα φλας που ίσως δεν έπεφταν όσο συχνά θα έπρεπε.



« Για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτό το ματς είναι θέμα νοοτροπίας και προσεγγίσεις. Νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόκληση ώστε να δούμε σε τι επίπεδο είναι το Ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών. Να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Εμείς σκεφτόμαστε τη νίκη και δεν φοβόμαστε κανέναν. Απλά η στρατηγική θα είναι διαφορετική. Γιατί πρέπει να βάλουμε τον παράγοντα της πραγματικότητάς, ξέρουμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε».



Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ελένης Μάρκου στο 5ο GWomen Summit: