Παπαγεωργίου στο Gwomen: «Δεν γίνεται οι στόχοι μας να είναι κάτι λιγότερο από πέρυσι»

Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, μία από τις πρωταγωνίστριες των «πρασίνων» στην αναμέτρηση, μίλησε στο Gwomen μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στα λάθη που κόστισαν στην ομάδα της τον πρώτο τίτλο της σεζόν και τόνισε πως οι στόχοι του Παναθηναϊκού παραμένουν υψηλοί.

Η κεντρική του «τριφυλλιού» στάθηκε στα κενά διαστήματα που παρουσίασε η ομάδα της, αλλά και στην ανάγκη να βελτιωθεί μέσα από τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Όσο για τον προσωπικό της στόχο, η ίδια έδωσε προτεραιότητα στην επιτυχία της ομάδας, τονίζοντας πως η δική της εξέλιξη περνά μέσα από τα θετικά αποτελέσματα του «τριφυλλιού».

Μαρκέλλα Παπαγεωργίου στο Gwomen: Όσα δήλωσε μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ

Ήσουν από τις πρωταγωνίστριες του σημερινού τελικού του Σούπερ Καπ και φτάσατε πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου. Τι πήγε λάθος και δεν τα καταφέρατε;: «Ήμασταν πολύ κοντά, αλλά χάσαμε τον πρώτο τίτλο, χάσαμε τον πρώτο τελικό. Δεν έχει σημασία αν ήμασταν κοντά. Όντως, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά κάναμε πάρα πολλά λάθη. Είχαμε πολλά κενά διαστήματα και ελπίζουμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας, γιατί χάσαμε τον πρώτο τίτλο, αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλη πορεία μπροστά του».

Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, πριν καν ξεκινήσει η κανονική περίοδος, πώς είδες την ομάδα σου στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν;: «Σε διαστήματα παίξαμε ωραίο βόλεϊ και δείξαμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε να είμαστε στους τελικούς και να διεκδικήσουμε τίτλους. Από εκεί και πέρα, φάνηκε ότι ακόμη δεν ήμασταν έτοιμες και δεν δείξαμε την κατάλληλη εικόνα για να κατακτήσουμε αυτόν τον τίτλο».

Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, με έναν βασικό κορμό από την περσινή σεζόν, αλλά και αρκετές νέες αθλήτριες. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για φέτος, με βάση όσα πετύχατε πέρυσι και όσα έχετε δείξει μέχρι τώρα;: «Δεν γίνεται οι προσδοκίες και οι στόχοι μας να είναι κάτι λιγότερο από πέρυσι. Η ομάδα έχει έναν βασικό κορμό, αλλά υπάρχουν πολλές καινούργιες αθλήτριες και πρέπει να δέσουμε, να μάθουμε να παίζουμε ξανά η μία για την άλλη και να φτιάξουμε ένα ωραίο σύνολο, γιατί έχουμε ωραίο κλίμα. Από εκεί και πέρα, χάσαμε σήμερα τον πρώτο τίτλο και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ό,τι έρχεται, το Κύπελλο, το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό».

Είσαι μία από τις αθλήτριες που ξεχωρίζουν στο κέντρο, τόσο στην Εθνική όσο και στον Παναθηναϊκό, και κάθε χρόνο δείχνεις βελτιωμένη. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη φετινή σεζόν;: «Βασικός στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα και έτσι θα κερδίζω και εγώ. Όσο μπορώ να βοηθάω την ομάδα να φέρνει θετικά αποτελέσματα, θα βελτιώνομαι και εγώ μέσα από αυτό. Οπότε ο στόχος παραμένει ο ίδιος με της ομάδας».