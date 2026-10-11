Βασιλαντωνάκη στο Gwomen: «Θέλω πάρα πολύ να πάρω τέσσερα τρόπαια φέτος!»

Η Άνθη Βασιλαντωνάκη μίλησε στο Gwomen μετά την κατάκτηση του τροπαίου, στάθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της επιτυχίας για την ίδια, μετά τον τραυματισμό της, και έθεσε ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια της σεζόν, τονίζοντας πως στόχος της είναι η κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων.

Η διεθνής ακραία του Πανιωνίου υπογράμμισε πως η ομάδα έδειξε τις δυνατότητές της στον τελικό, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της επιθυμία να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον τραυματισμό της.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για όσα έρχονται και ξεκαθαρίζοντας πως μετά τους πανηγυρισμούς η δουλειά συνεχίζεται, με στόχο να διεκδικήσει ο Πανιώνιος όλους τους τίτλους της χρονιάς.

Οι δηλώσεις της Ανθής Βασιλαντωνάκη στο GWomen:

Πριν από λίγο καιρό είχες πει ότι εύχεσαι στο τέλος της χρονιάς να κρατάς και μία κούπα, αυτή ήρθε λίγο νωρίτερα. Ένα σχόλιο για τη σημερινή κατάκτηση του Σούπερ Καπ: «Ειλικρινά, για μένα ήταν μία αρκετά ιδιαίτερη στιγμή, γιατί έρχομαι μετά από έναν τραυματισμό. Τις ευχαριστίες μου θα τις δώσω αργότερα μέσα στη χρονιά, ξέρουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Δείξαμε ότι είμαστε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε όλες πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είμαι ενθουσιασμένη για τη συνέχεια».

Δεν ξεκινάς βασική, αλλά καταλήγεις να είσαι μία από τις πρωταγωνίστριες, όπως είδαμε και στο τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας». Μπαίνεις στο παιχνίδι με δυναμισμό και αλλάζεις τις ισορροπίες. Τι λέει αυτό για σένα ως αθλήτρια, αλλά και ως προσωπικότητα;: «Δεν ξέρω αν εγώ είμαι η κατάλληλη να σχολιάσω το τι λέει αυτό για μένα ως αθλήτρια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι μία εύκολη συνθήκη και δεν είναι εύκολο για κανέναν αθλητή να τη διαχειριστεί. Νομίζω, όμως, ότι έχω ένα έξτρα κίνητρο φέτος, το οποίο είναι να αποδείξω καταρχάς στον εαυτό μου ότι μπορώ να παίξω όπως έπαιζα προηγουμένως. Αυτό είναι που με καθοδηγεί και, φυσικά, το πάθος μου να πάρουμε τις κούπες».

Τι περιλαμβάνει η συνέχεια για τον Πανιώνιο μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ;: «Η σημερινή συνέχεια έχει Νέα Σμύρνη με τους Πάνθηρες. Ανυπομονώ να το ζήσω και αυτό. Από εκεί και πέρα, από την επόμενη εβδομάδα, κεφάλια μέσα, έχουμε να δουλέψουμε. Όπως έχω πει και στην αρχή της χρονιάς, θέλω πάρα πολύ να πάρω τέσσερα τρόπαια φέτος. Και εγώ προσωπικά θα βάλω τα δυνατά μου για να τα πάρουμε και τα τέσσερα».