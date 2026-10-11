Τα γιορτινά της φόρεσε και πάλι η Νέα Σμύρνη για να γιορτάσει ακόμα έναν τίτλο που πήρε το καμάρι της ο Πανιώνιος. Τα κορίτσια του Γιουνούς Οτσάλ μετά από έναν καταπληκτικό τελικό επικράτησαν με 3-1 του Παναθηναϊκού στο Ζηρίνειο και έκαναν δικό τους το Σούπερ Καπ που ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο.

Με το που επέστρεψαν από την Κηφισιά στη Νέα Σμύρνη, οι «κυανέρυθρες» γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε μαζικά έξω από το «Ανδρεάς Βαρίκας». Μόλις το πούλμαν έφτασε στο γήπεδο, το ένα καπνογόνο άναβε μετά το άλλο με τον κόσμο να αποθεώνει τις θριαμβεύτριες. Όλες οι παίκτριες άκουσαν ρυθμικά το όνομά τους και δεν σταματούσαν και αυτές με την σειρά τους να τραγουδάνε συνθήματα.

Μια υποδοχή που έχει γίνει συνήθεια, καθώς γίνεται για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες, με τον Πανιώνιο να έχει κατακτήσει δύο Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο. Στο τέλος κόσμος και παίκτριες υποσχέθηκαν πως θα κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να έρθουν και άλλοι τίτλοι για τον Ιστορικό.