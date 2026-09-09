Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Γαλλία και όχι μόνο, η είδηση ότι μία οπαδός της Μαρσέιγ δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο στάδιο Βελοντρόμ. Αναλυτικότερα η κοπέλα μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok τη Δευτέρα (07/09), όταν διηγήθηκε το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή (06/09) κατά τη διάρκεια της ήττας των Μασσαλών με 2-3 από την Παρί FC.

«Καθώς κάθισα στη θέση μου, τράβηξα πίσω την μπλούζα μου. Τα δάχτυλά μου ήταν βρεγμένα. Κοίταξα τον μπαμπά μου και παρατήρησα ότι υπήρχε σπέρμα σε όλο το μπλουζάκι μου, στο παντελόνι μου και στο πάνω μέρος των γλουτών μου. Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν σάλιο. Ήταν εξαιρετικά παχύρρευστο και το σπέρμα είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό».

«Ένιωθα βρώμικη, σαν ένα κομμάτι σκ@τ@», κατήγγειλε η γυναίκα, η οποία επικοινώνησε με την αστυνομία, αλλά και τους αξιωματούχους της ομάδας για να αναφέρει την επίθεση. «Ήταν απαίσιο, τα δάχτυλά μου ήταν καλυμμένα με αυτό. Δεν μπορούσα καν να πάω στην τουαλέτα να ξεπλυθώ. Είναι μια κατάσταση που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν».

🚨🚨Une supportrice abonnée en Virage Nord depuis 20 ans a dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux une agression sexuelle lors du match OM-Paris FC :



« J’ai senti quelque chose m’effleurer. J’ai vu le monsieur assis derrière moi partir du côté des Fanatics. Le mec… pic.twitter.com/RxwWK7XNxA — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 8, 2026

Η Μαρσέιγ από την πλευρά της αντέδρασε αστραπιαία και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωσε πως «ενημερώθηκε για τους ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς και επιθυμεί να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην εμπλεκόμενη οπαδό».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε με την οπαδό και της προσέφερε τη βοήθειά της στις προσπάθειες της «προκειμένου να βοηθήσει να ριχθεί φως σε αυτήν την κατάσταση. Η OM θα διαθέσει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υπό το πρίσμα των γεγονότων που ενδέχεται να διαπιστωθούν».