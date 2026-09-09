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Γυναίκα οπαδός καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση στο «Βελοντρόμ»

Γυναίκα οπαδός καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση στο «Βελοντρόμ»

Γιάννης Μπαλαντινάκης

Μία γυναίκα οπαδός κατήγγειλε στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα πως δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο «Bελοντρόμ» κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μαρσέιγ με την Παρί FC.

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Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Γαλλία και όχι μόνο, η είδηση ότι μία οπαδός της Μαρσέιγ δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο στάδιο Βελοντρόμ. Αναλυτικότερα η κοπέλα μοιράστηκε την εμπειρία της στο TikTok τη Δευτέρα (07/09), όταν διηγήθηκε το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή (06/09) κατά τη διάρκεια της ήττας των Μασσαλών με 2-3 από την Παρί FC.

«Καθώς κάθισα στη θέση μου, τράβηξα πίσω την μπλούζα μου. Τα δάχτυλά μου ήταν βρεγμένα. Κοίταξα τον μπαμπά μου και παρατήρησα ότι υπήρχε σπέρμα σε όλο το μπλουζάκι μου, στο παντελόνι μου και στο πάνω μέρος των γλουτών μου. Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν σάλιο. Ήταν εξαιρετικά παχύρρευστο και το σπέρμα είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό».

«Ένιωθα βρώμικη, σαν ένα κομμάτι σκ@τ@», κατήγγειλε η γυναίκα, η οποία επικοινώνησε με την αστυνομία, αλλά και τους αξιωματούχους της ομάδας για να αναφέρει την επίθεση. «Ήταν απαίσιο, τα δάχτυλά μου ήταν καλυμμένα με αυτό. Δεν μπορούσα καν να πάω στην τουαλέτα να ξεπλυθώ. Είναι μια κατάσταση που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν».

Η Μαρσέιγ από την πλευρά της αντέδρασε αστραπιαία και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωσε πως «ενημερώθηκε για τους ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς και επιθυμεί να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην εμπλεκόμενη οπαδό».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε με την οπαδό και της προσέφερε τη βοήθειά της στις προσπάθειες της «προκειμένου να βοηθήσει να ριχθεί φως σε αυτήν την κατάσταση. Η OM θα διαθέσει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υπό το πρίσμα των γεγονότων που ενδέχεται να διαπιστωθούν».

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