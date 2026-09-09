Ναόμι Οσάκα: «Δεν με νοιάζει αν δεν σας αρέσω»

Στο φετινό US Open, οι ιδιαίτερες εμφανίσεις της προκάλεσαν για ακόμη μία φορά αντιδράσεις, με την ίδια να απαντά στους επικριτές της με ξεκάθαρο τρόπο.

Η τετράκις νικήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στον αγώνα της με την Έλενα Ριμπάκινα φορώντας μια εντυπωσιακή κάπα με γούνινες λεπτομέρειες και έντονο σχεδιασμό. Η επιλογή της σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς να θεωρούν ότι η εμφάνιση ήταν υπερβολική για έναν αγώνα τένις.

Η Οσάκα δεν άφησε την κριτική αναπάντητη. Σε ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά ότι δεν την ενδιαφέρει αν κάποιοι δεν την συμπαθούν.

«Δεν με νοιάζει αν δεν σας αρέσω, δεν έχω πρόβλημα να είμαι η πρώτη που θα κάνει κάτι διαφορετικό και θα δεχτεί κριτική γι’ αυτό», ανέφερε.

Η ίδια συνέδεσε μάλιστα τις αντιδράσεις για τα ρούχα της με την περίοδο που είχε μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Όπως σημείωσε, έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο επειδή επέλεξε να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.

Η τενίστρια αναφέρθηκε και στην καταγωγή της, εξηγώντας ότι η διάθεσή της να ξεχωρίζει αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς της. «Είμαι Αϊτινή, είναι στο αίμα μου να είμαι έτσι, αν οι άνθρωποι που θα έρθουν μετά από εμένα έχουν έναν πιο εύκολο δρόμο, τότε αξίζει τον κόπο», έγραψε.

Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Η συνεργασία της Οσάκα με τον στιλίστα Λο Ρόουτς έχει οδηγήσει σε μια σειρά από ιδιαίτερες εμφανίσεις στο φετινό US Open. Για την πρώτη της αναμέτρηση, απέναντι στην Αναστασία Ζαχάροβα, επέλεξε ένα σύνολο εμπνευσμένο από τον θρύλο του NBA Άλεν Άιβερσον, με λευκή φούστα από τούλι και γκρι ρόμπα με κουκούλα.

Στον δεύτερο γύρο εμφανίστηκε με δημιουργία του Τομ Μπράουν, ένα λευκό oversized σακάκι με δύο διασταυρωμένες ρακέτες στο μπροστινό μέρος.

Στον τρίτο γύρο, η επιλογή της ήταν μια δημιουργία του Μόνσε, που συνδύαζε στοιχεία από σακάκι και φούτερ. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με φαρδύ γκρι παντελόνι από fleece ύφασμα.

Οι εμφανίσεις της προκάλεσαν ποικίλα σχόλια ενώ κάποιοι θεατές τις χαρακτήρισαν υπερβολικές, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ένα Grand Slam δεν είναι χώρος για fashion show.

Η σχέση της με την κριτική

Η νέα αντιπαράθεση θυμίζει σε αρκετούς την έντονη συζήτηση που είχε προκαλέσει η Οσάκα το 2021, όταν αποχώρησε από το Roland Garros. Τότε είχε αρνηθεί να συμμετέχει στις υποχρεωτικές συνεντεύξεις Τύπου, επικαλούμενη την ανάγκη να προστατεύσει την ψυχική της υγεία. Μετά τη νίκη της στον πρώτο γύρο, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 δολαρίων και ακολούθησε κοινή προειδοποίηση από τα τέσσερα Grand Slam, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο να αποκλειστεί από τη διοργάνωση εάν συνέχιζε να μην συμμετέχει στις συνεντεύξεις.

Μία ημέρα αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το τουρνουά και αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε περιόδους κατάθλιψης από τη στιγμή που κατέκτησε το US Open το 2018.

Χρόνια αργότερα, η Οσάκα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αυτή τη φορά για κάτι πολύ διαφορετικό, τις στιλιστικές της επιλογές.

Η ίδια, πάντως, έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι η μόδα αποτελεί για εκείνη έναν τρόπο έκφρασης. Μάλιστα, μετά την πρώτη της εμφάνιση στο φετινό US Open είχε δηλώσει ότι ήθελε να παρουσιάσει περισσότερα outfits και ότι το συγκεκριμένο ήταν ένας φόρος τιμής στον Άλεν Άιβερσον.

Η στάση της παραμένει ξεκάθαρη, η Οσάκα θέλει να εκφράζεται με τον δικό της τρόπο, είτε αυτό αφορά τις απόψεις της είτε την εμφάνισή της μέσα και έξω από το γήπεδο.