ΕΠΟ: «Η είδηση της απώλειας ενός παιδιού έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια»

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό χαμό της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, Άννας - Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ επέστρεφε από την προπόνηση στη μοτοσικλέτα του πατέρα της.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΠΟ απέτισε φόρο τιμής στη νεαρή αθλήτρια, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της προς την οικογένειά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».