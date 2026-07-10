Ποια είναι η London City Lionesses που «έκλεψε» την Πουτέγιας από την Μπαρτσελόνα;

Η London City Lionesses κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή της θρυλικής Αλέξια Πουτέγιας, με τη δύο φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας να αφήνει την Μπαρτσελόνα μετά από δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια για να ηγηθεί του λονδρέζικου πρότζεκτ. Η ίδια υπέφραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας, με απολαβές που ξεπερνούν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, γεγονός που την καθιστά την πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή!

Ποια είναι, όμως, η ομάδα που κατάφερε να πείσει την Πουτέγιας να αποχωριστεί τους Μπλαουγκράνα;

Η ομάδα δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2019 στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου μετά από μια απόσχιση από τη Μίλγουολ Λάιονεσες, ξεκινώντας τη διαδρομή της απευθείας από τη Β' κατηγορία Αγγλίας. Το στοιχείο που την καθιστά μοναδική στο Νησί είναι ότι αποτελεί ένα 100% αμιγώς γυναικείο και ανεξάρτητο σωματείο, καθώς δεν είναι παράρτημα κανενός μεγάλου ανδρικού συλλόγου της Premier League. Κάθε επένδυση και εμπορική χορηγία είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο τμήμα.

Η μοίρα του συλλόγου άλλαξε ριζικά όταν τη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Αμερικανίδα δισεκατομμυριούχο Μισέλ Κανγκ, η οποία κατέχει επίσης τη Γουάσιγκτον Σπίριτ στις ΗΠΑ και τη Λιόν στη Γαλλία. Πρόκειται για μια γυναίκα που εδώ και χρόνια επενδύει τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο γυναικών, δίνοντας τεράστια ώθηση και στη συγκεκριμένη ομάδα με το που την ανάλεβε.

El London City Lionesses está haciendo otro imponente mercado de fichajes para la próxima temporada 2026/2027:



✍️🇪🇸 Alexia Putellas

✍️🇩🇰 Janni Thomsen

✍️🇩🇪 Nicole Anyomi

✍️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps



Incorporaciones de renombre para la 2° campaña de su historia en la #BarclaysWSL. 🆕🦁 pic.twitter.com/1O0hpbyPt3 July 8, 2026

Υπό τη νέα ιδιοκτησία και μετά την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία, η London City Lionesses είχε μια αξιοσημείωτη παρθενική σεζόν, τερματίζοντας 6η στο πρωτάθλημα της Αγγλίας.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της, η ομάδα αγωνίζεται στο «Χέιζ Λέιν» στο Μπρόμλεϊ, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 6.100 θεατών. Παράλληλα, ο σύλλογος αγόρασε το Κόμπνταουν Παρκ στο Κεντ, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το μεγαλύτερο προπονητικό κέντρο στον κόσμο αποκλειστικά για γυναίκες ποδοσφαιρίστριες και κορίτσια που κάνουν τα πρωτα τους βήματα στο ποδόσφαιρο.

Αν και η ομάδα έχει μικρότερη βάση οπαδών σε σχέση με μεγαθήρια, όπως η Άρσεναλ, η Τσέλσι και οι υπόλοιπες ομάδες που υπάγονται σε ανδρικά τμήματα, μετά την έλευση της Πουτέγιας η απήχησή της πλέον έχει «εκτοξευτεί».

Πολύ πριν όμως γίνει κάτοικος Λονδίνου η Ισπανίδα μέσος, είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται αλλεπάλληλα sold out, καθώς η ομάδα έχει στο δυναμικό της κι άλλες κορυφαίες παίκτριες όπως η Μαίρη Ερπς και η Κοσοβάρε Ασλάνι, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή της αξία κυμαίνεται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.