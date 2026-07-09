Η London City Lionesses πυροδότησε τη «βόμβα» Πουτέγιας

Με τη βούλα παίκτρια των London City Lionesses έγινε η Αλεξία Πουτέγιας κλείνοντας έτσι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην καριέρας της. Έπειτα από 14 χρόνια με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η δύο φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» αποχωρεί από τη Βαρκελώνη και μετακομίζει στην Αγγλία για το φιλόδοξο πρότζεκτ της Μισέλ Κανγκ.

Πουτέγιας: Όλα όσα κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα και το συγκινητικό βίντεο του GWomen από τον αποχαιρετισμό της

Η 32χρονη Ισπανίδα αποχαιρετά τους Μπλαουγκράνα ως θρύλος της ομάδας, ενώ το τελευταίο ματς που έπαιξε με την αγαπημένη της ομάδα ήταν στον τελικό του Womens Champions League, όπου και κατέκτησαν ξανά τον τίτλο κόντρα στη πολυνίκη του θεσμού, Λιόν.

Αν και δέχθηκε δελεαστική πρόταση τόσο από ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και από την Παρί Σεν Ζερμέν, η Πουτέγιας αποφάσισε να παραμείνει στην Ευρώπη, επιλέγοντας την Αγγλία για το επόμενο βήμα της καριέρας της. Αξίζει να θυμίσουμε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο αγγλικό ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς το πρωτάθλημα δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα στο δυναμικό του μια νικήτρια 38 τίτλων σε εγχώριο πρωτάθλημα και Ευρώπη.