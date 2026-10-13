Η αλήθεια είναι πως από την στιγμή που έγινε γνωστό πως αντίπαλος της Εθνικής στα Play Offs των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν η Αγγλία, όλοι ήξεραν πως τα πράγματα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Μετά την ήττα μάλιστα με 3-1 μέσα στο Παγκρήτιο δεν υπήρχε καμία ελπίδα.

Οι Αγγλίδες έδειξαν στο Λέστερ πως δεν σκόπευαν να αφήσουν τα κορίτσια του Σπέρτου να πιστέψουν πως θα μπορούσαν την ανατροπή των ανατροπών και επικρατώντας με 5-0 πήραν με άνεση την πρόκριση.

Κυριαρχία της Αγγλίας στο πρώτο ημίχρονο

Το ότι η Ελλάδα έψαχνε ένα θαύμα για την πρόκριση ήταν γνωστό από πριν, ωστόσο οι Αγγλίδες μπήκαν τόσο δυνατά που δεν άφησαν τα κορίτσια του Σπέρτου να πιστέψουν σε αυτό το θαύμα. Η κάτοχος των δύο τελευταίων Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων μπήκε τρομερά δυνατά και μόλις στο 2' άνοιξε το σκορ με την Ρούσο η οποία μετά την πάσα της Τζέιμς δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει με ψύχραιμο πλασέ.

Η πίεση των Αγγλίδων συνεχίστηκε και στο 16' έκαναν το 2-0 με διαγώνιο σουτ της Τζέιμς, ένα σκορ που δεν τις έκανε να κατεβάσουν ταχύτητα καθώς συνέχισαν την πίεση. Μια πίεση που απέδωσε και πάλι καρπούς στο 29' με την Στάνγουεϊ με κεφαλιά μετά την σέντρα της Χεμπ να πετυχαίνει και τρίτο γκολ.

Το 3-0 ωστόσο δεν ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με την Τζέιμς στο 34' να κάνει το 4-0 δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην σίγουρη πρόκριση της Αγγλίας.

Έβαλαν ένα γκολ στην αρχή, ακυρώθηκε και ρίχνοντας ρυθμό έφτασαν στο 5-0

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχες μπήκαν πολύ δυνατά, σκόραραν με την Στάνγουεϊ μόλις στο 49', το γκολ ακυρώθηκε και σωστά για οφσάιντ και από εκείνη την στιγμή ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα. Ακόμα και με κατεβασμένες ταχύτητες, οι Αγγλίδες πέτυχαν και πέμπτο γκολ, με την Ρούσο στο 75' να διαμορφώνει με πλασέ το τελικό 5-0.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Αγγλία (Σαρίνα Βίγκμαν): Χάμπτον, Λε Τισσιέ (59' Τσάρλς), Γουίλιαμσον (71' Φίσκ), Κάρτερ, Γκρίνγουντ, Πότερ (59' Πάρκ), Στάνγουέι, Γουόλς, Τζέιμς (46' Μίντ), Χέμπ (60' Γκόντφρι), Ρούσο.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Κατεργιαννάκη, Γιαννακά, Μάρκου, Γκούνη, Πατερνά (46' Νταρζάνου), Μπράμε (46' Ραπάνι), Σαρρή (70' Χαλατσογιάννη), Μωραΐτου (46' Δρακογιαννάκη), Σάιχ (80' Αργυρίου), Παπαθεοδώρου, Μπρουκσάιρ.