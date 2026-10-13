Η Μαρία Σάκκαρη στον γύρο των «16» καλείται να αντιμετωπίσει την Μία Ποχάνκοβα την Πέμπτη (15/10), η οποία νίκησε 2-1 την Σιγιού Ουάνγκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wuhan Open. Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα με 7-6(2), 6-7(7), 6-1 απέναντι στη Κινέζα, η μόλις 17 ετών Ποχάνκοβα στοχεύει ψηλά στη διοργάνωση αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δείχνει αποφασισμένη.

Η 17χρονη Σλοβάκα τενίστρια έκανε την εκπληξη και βρέθηκε στους «16» του WTA 1000 της Γουχάν. Η νεαρή, Νο.202 στο κόσμο, σόκαρε την Ουάνγκ. Η Ποχάνκοβα πήρε το πρώτο σετ στο tie-break και η Κινέζα, αντίστοιχα, απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο τρίτο και τελευταίο σετ της αναμέτρησης, η Σλοβάκα με θάρος και με όπλο το service της, έκανε το συντριπτικό για την Ουάνγκ 6-1 και πήρε την πρόκριση με το τελικό 2-1.

Η Σάκκαρη θα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει την νεαρή ταλαντούχα τενίστρια και θα χρειαστεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό που έχει μπει στη διοργάνωση για να μπορέσει να περάσει στα προημιτελικά του Wuhan Open.