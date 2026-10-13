Μπαντόσα: «Πιο ανταγωνιστικό το τένις γυναικών από των ανδρών»

Η Πάουλα Μπαντόσα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca μίλησε για το γυναικείο τένις και την εξέλιξή του, για το πώς έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό της έπειτα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν, αλλά και για τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τοξικότητά τους.

Αρχικά, απάντησε για το αν αντιμετωπίζει ακόμα σωματικά θέματα με την υγεία της. «Προφανώς, το σώμα έχει τις ιδιαιτερότητές του και στην καριέρα μου έχω ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Ωστόσο, συνολικά, αυτή ήταν μια καλή χρονιά για μένα από αυτή την άποψη και τώρα αισθάνομαι πολύ καλά σωματικά. Ελπίζω να συνεχίσω στην ίδια κατεύθυνση και την επόμενη χρονιά, ώστε να ανέβω στην κατάταξη και να επιστρέψω εκεί όπου βρισκόμουν παλαιότερα και όπου πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκομαι».

Για τους στόχους της μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν ανέφερε ότι μοναδική της επιθυμία είναι κάθε χρόνο να τερματίζει σε υψηλότερη θέση από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. «Στόχος μου θα είναι πάντα να βελτιώνω τη θέση μου στην κατάταξη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θα προτιμούσα να βρίσκομαι στο Νο30 αντί για το Νο50 και στο Νο5 αντί για το Νο10. Σαφώς με απογοητεύει ότι βρίσκομαι στο Νο58, αλλά καταλαβαίνω και αποδέχομαι τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Σίγουρα το τελευταίο διάστημα μου έλειψε η σταθερότητα και ότι πρέπει να βελτιώνομαι βήμα βήμα, ακολουθώντας τη δική μου πορεία. Παράλληλα, γνωρίζω ότι, στο τέλος, τα πράγματα βρίσκουν τον δρόμο τους».

Στη συνέχεια η Ισπανίδα τενίστρια, πρώην Νο.2 στο κόσμο, μίλησε για το γυναικείο τένις και τον μεγάλο ανταγωνισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. «Για μένα, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η Ίγκα Σφιόντεκ κέρδιζε πολλά τουρνουά και ξεχώριζε από τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια, υπήρξε μια άλλη περίοδος κατά την οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε επίσης να ξεχωρίσει».

«Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι σήμερα το γυναικείο τένις έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό στην κορυφή, με 20 ή 30 παίκτριες που βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Δεν βλέπω να συμβαίνει το ίδιο στο ανδρικό τένις, όπου υπάρχει λιγότερη σταθερότητα ανάμεσα στους 20 κορυφαίους. Αυτό δεν συνέβαινε την εποχή των Big-3».

Σχετικά με την τοξικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπαντόσα τόνισε: «Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι πλέον αυτές τις καταστάσεις δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, επειδή, όταν χάνω, γνωρίζω ήδη τι με περιμένει σε αυτόν τον τομέα».

«Ως παίκτρια με έντονα συναισθήματα, επηρεαζόμουν πολύ από τα σχόλια, επειδή τα έπαιρνα όλα προσωπικά. Τώρα, όμως, προσπαθώ να κρατώ όσα μου λέει η ομάδα μου. Με τον καιρό κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς μου και ότι, δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που εκτονώνουν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Ίσως δεν θα έπρεπε να το κάνουν, γιατί τελικά μιλούν για έναν άνθρωπο και τον κρίνουν, ενώ είναι ακόμη πολύ νέος και προσπαθεί να δίνει το 100% των δυνατοτήτων του. Γνωρίζω πολύ καλά πόσες ώρες αφιερώνω και πόσα δίνω για αυτό το άθλημα, για να έρχεται κάποιος και να μου γράφει ένα σχόλιο χωρίς να με γνωρίζει ή να μου λέει ότι δεν είμαι πλέον επαγγελματίας επειδή ανέβασα μια φωτογραφία στον προσωπικό μου λογαριασμό. Έτσι δεν είναι; Σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, έχω μάθει πολλά και πλέον προσπαθώ να κρατώ αποστάσεις» συμπλήρωσε, κλείνοντας με τις δηλώσεις της.