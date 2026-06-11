Η FIFA ανακοίνωσε ότι φέτος έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο έξι γυναίκες από τους 170 ρέφερι της διοργάνωσης. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε μόλις τέσσερα χρόνια πριν, καθώς το 2022 η Στεφανί Φραπάρ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα σε Μουντιάλ Ανδρών.

Όλες οι γυναίκες που επελέγησαν προέρχονται από τη συνομοσπονδία της CONCACAF και διαθέτουν τεράστια εμπειρία στο αντικείμενό τους. Από τις έξι, οι δύο θα είναι πρώτες διαιτήτριες, οι τρείς θα είναι βοηθοί διαιτητές και η μια θα είναι VAR.

Στην κατηγορία των πρώτων διαιτητών βρίσκονται η Αμερικανίδα Τόρι Πένσο, η οποία είχε διευθύνει και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023, και η Κάτια Ιτζέλ Γκαρσία. Η τελευταία μάλιστα είναι η πρώτη Μεξικάνα διαιτήτρια στην ιστορία που θα βρεθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη θέση των βοηθών διαιτητών θα βρίσκονται η Μπρουκ Μέγιο και η Κάθριν Νέσμπιτ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η Σάντρα Ραμίρες επίσης από το Μεξικό.

Την εξάδα αυτή συμπληρώνει η Τατιάνα Γκουζμάν από τη Νικαράγουα, που είναι η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε πρώτη διαιτήτρια σε αγώνα Α' κατηγορίας ανδρών στην χώρα της. Η ίδια στο φετινό τουρνουά θα βρεθεί στο πόστο του VAR.