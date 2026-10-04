WNBA: Ένα τρίτο δεκάλεπτο «όνειρο» έδωσε τη νίκη στις Ντριμ απέναντι στις Λίμπερτι

Ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 32-15, ήταν αρκετό για να δώσει στις Ατλάντα Ντριμ τη νίκη με 92-82 έναντι των Νιου Γιορκ Λίμπερτι στην Τζόρτζια. Οι Ντριμ αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς την υπερπολύτιμη για αυτές Γκρέι που τραυματίστηκε σε δάχτυλο του αριστερού της χεριού, όμως χάρη σε εκπληκτική εμφάνιση από τις Κάναντα (25 πόντοι) και Μπόνερ (23 πόντοι, 9 ριμπάουντ) έκαναν το 1-0 στη σειρά και πήραν το πάνω χέρι για την πρόκριση στους τελικούς του WNBA.

Άξια συμπαραστάτης για τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του ματς ήταν η Ρις, που κατέθεσε για ακόμα μια φορά τα διαπιστευτήρια της στο παρκέ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ, δείχνοντας πόσο άξιζε το βραβείο της καλύτερης αμυντικού στη Λίγκα που της απονεμήθηκε πρόσφατα.

Η Χάουαρντ από την άλλη, μπορεί να έμεινε στους σε χαμηλή παραγωγικότητα στο σκορ για τα δικά της στάνταρ με 16 πόντους, όμως βρέθηκε κοντά στο double- double, μοιράζοντας 8 ασίστ και κατεβάζοντας 8 ριμπάουντ.



Για τις Λίμπερτι, που πάλεψαν να κάνουν ντέρμπι το ματς στην τελευταία περίοδο, η συγκινητική προσπάθεια της Ιονέσκου με 27 πόντους δεν έφτανε, την ίδια ώρα που η Στιούαρτ μέτρησε 19 πόντους, όντας όμως εξαιρετικά άστοχη με 6/13 σουτ εντός παιδιάς.