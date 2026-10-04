Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και η ομάδα γυναικών έγραψε ιστορία, διαλύοντάς την με 7-0 στο Καμπ Νόου, στο πιο μεγάλο σκορ που έχει καταγραφεί ποτέ σε Clásico. Απόλυτη πρωταγωνίστρια τρομερή η Κλαούντια Πίνα, η οποία πέτυχε τέσσερα γκολ και οδήγησε τις Μπλαουγκράνα σε έναν θρίαμβο χωρίς προηγούμενο.

Η αρχή έγινε μόλις στο 4’, όταν η Πίνα εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος και άνοιξε το σκορ. Η ίδια βρήκε άλλες δύο φορές δίχτυα, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ, πριν πετύχει και το τέταρτο προσωπικό της γκολ λίγο πριν από το ρολόι δείξει 45'. Ολοκληρώνοντας έτσι το καρέ της κόντρα στην αιώνια αντίπαλο της Μπαρτσελόνα. Η Γκράχαμ πρόσθεσε έβαλε και αυτή με τη σείρα στη λίστα των σκόρερς για την κάτοχο του Women's Champions League ενώ η Σέρτενλαϊμπ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή.

Η Ρεάλ δεν μπόρεσε να βρει απάντηση ούτε και να δυσκολέψει τις Μπλαουγκράνα με το 7-0 να μένει μέχρι το τέλος.