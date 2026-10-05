WNBA: Με εκπληκτική Γουίλιαμς οι Βάλκιρις επικράτησαν άνετα των Είσις

Με την Γκάμπι Γουίλιαμς να δείχνει ακούραστη παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια και να πετυχαίνει double- double με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις υπέταξαν τις πρωταθλήτριες Λας Βέγκας Είσις στη μάχη της Καλιφόρνια με 71-60.

Εκμεταλλευόμενες τη δύναμη της έδρας τους, οι Βάλκιρις έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς του WNBA, σε μια σειρά που αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπη.

Για τις φιλοξενούμενες οι 24 πόντοι της Έιτζα Γουίλσον δεν έφταναν για το κάτι παραπάνω, σε ένα κακό για εκείνες παραγωγικά ματς, στο οποίο δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικές στο μεγαλύτερο μέρος του.

Πλέον καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να σπάσουν την έδρα των αντιπάλων τους στο επόμενο παιχνίδι (08/10) και να ισοφαρίσουν τη σειρά.