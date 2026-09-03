Team USA: Χωρίς Γουίλσον-Μίτσελ στο Παγκόσμιο, τις 2 κορυφαίες σκόρερ του WNBA

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη και η Team USA είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και του χρυσού μεταλλίου, παρόλο που έχει σημαντικές απουσίες.

Η Άτζα Γουίλσον δεν θα βρίσκεται στη γιορτή του μπάσκετ εξαιτίας θεμάτων υγείας, κάτι που την άφησε εκτός αποστολής. Η Γουίλσον είναι η κορυφαία σκόρερ του WNBA με 26 πόντους μέσο όρο με τις Las Vegas Aces.

Και αν η Γουίλσον υπάρχει λόγος που έμεινε εκτός, το ίδιο δεν συμβαίνει με την Κέλσι Μίτσελ. Η απουσία της από την 12άδα της Team USA σήκωσε πολύ θόρυβο, αφού πρόκειται για την δεύτερη σκόρερ του WNBA φέτος με 25 πόντους μέσο όρο στις Indiana Fever.

Έτσι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν τις δύο κορυφαίες σκόρερ τους. Εκτός θα είναι και η πολύπειρη γκαρντ Πλαμ.

Πάντως το ρόστερ της Team USA ακόμα και έτσι έχει ποιότητα. Κλαρκ, Μπέκερς,Κόπερ, Στιούαρτ, Γκρέι, Κολίερ, Ρις και Μπόστον συνθέτουν μια εξαιρετική ομάδα.