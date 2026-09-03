Τα πήρε με ερώτηση δημοσιογράφου η Σαμπαλένκα: «Είστε πραγματικά ένα αστείο! Επόμενη ερώτηση...»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τη νίκη της με 6-1, 6-1 επί της Πολίνα Γιατσένκο στο US Open, όταν δέχθηκε μια τουλάχιστον άστοχη ερώτηση από δημοσιογράφο.

Ο εν λόγω ρεπόρτερ άφησε να εννοηθεί στη συνέντευξη Τύπου ότι η εξωαγωνιστική της ζωή στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνει «πάρτι και διασκέδαση», αμφισβητώντας την προετοιμασία της για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στις ΗΠΑ.

Το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη δεν έκρυψε την ενόχλησή της κι απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είστε αστείοι. Πάρτι, διασκέδαση... Δηλαδή, γιατί να το πείτε καν αυτό; Γιατί να το σκέφτεστε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή; Επειδή ανέβασα κάποιες δραστηριότητες στις οποίες πήγα με τους χορηγούς μου, νομίζετε ότι παρτάρω και δεν προπονούμαι;»

🚨😳 ÉCHANGE TRÈS TENDU ENTRE ARYNA SABALENKA ET UN JOURNALISTE EN CONFÉRENCE DE PRESSE !



Alors qu’il sous-entend que Sabalenka « faisait la fête » juste avant le début de l’US Open, la n°1 mondiale s’agace :



🗣️ « Vous plaisantez ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que j’ai posté… pic.twitter.com/QPOyCnmMU1 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 3, 2026

Στη συνέχεια, η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια σε Grand Slam εστίασε αποκλειστικά στην αγωνιστική της εικόνα και τη νοοτροπία της, δηλώνοντας:

«Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, αλλά νιώθω ότι απομακρύνομαι από την προσπάθεια να είμαι τέλεια στο κορτ. Ξέρω ότι δεν μπορείς να είσαι τέλειος και απλά προσπαθώ να δουλέψω με αυτά που έχω αυτή τη στιγμή.

Νομίζω ότι δυσκολεύτηκα λίγο στα μέσα της σεζόν. Για άλλη μια φορά, δεν πρόκειται να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ή να εξηγήσω τι συνέβη, αλλά είμαι χαρούμενη με το επίπεδό μου. Μπορώ σίγουρα να πω ότι πνευματικά είμαι πολύ πιο δυνατή από ό,τι ήμουν στα μέσα της σεζόν, και σωματικά νιώθω επίσης πιο δυνατή. Νιώθω ότι βρίσκομαι στο επίπεδο παιχνιδιού μου και θέλω απλώς να φέρνω τη σωστή συγκέντρωση σε κάθε αγώνα».

