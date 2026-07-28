Ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε με την εκρηκτική διαγώνιο Ζόε Γουεδέρινγκτον

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη προχώρησε ο ΠΑΟΚ, με την απόκτηση της 25χρονης, Ζόε Γουεδέρινγκτον. Η διαγώνιος από τις ΗΠΑ, επιστρέφει στην Ελλάδα, την αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την ΑΕΚ και συγκαταλέχθηκε στις κορυφαίες διαγώνιες της Volley League γυναικών.

Η Ζόε Γουεδέρινγκτον, είναι μια παίκτρια που χαρακτηρίζεται από την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την ηγετική της παρουσία στο γήπεδο.

H ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Ζόε Γουεδέρινγκτον, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 07/09/2001 στις ΗΠΑ, η Ζόε Γουεδέρινγκτον αγωνίζεται ως διαγώνιος και έχει ύψος 188cm.

Η πορεία της ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου αγωνίστηκε από το 2019 έως το 2022, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας και ξεχωρίζοντας για τη σταθερότητα και την εκτελεστική της δεινότητα.

Το 2022 μετακινήθηκε στο ιστορικό Penn State University, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του NCAA και σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο πανεπιστημιακό βόλεϊ, συνεχίζοντας την αγωνιστική και προσωπική της εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της κολεγιακής της καριέρας έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο Πουέρτο Ρίκο με τις Atenienses de Manatí, όπου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν, αναδεικνυόμενη κορυφαία σκόρερ του πρωταθλήματος.

Οι εμφανίσεις της άνοιξαν τον δρόμο για την Ευρώπη και την ΑΕΚ, όπου τη σεζόν 2024-25 συγκαταλέχθηκε στις κορυφαίες διαγώνιες της Volley League Γυναικών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την ηγετική της παρουσία στο γήπεδο.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 συνέχισε την καριέρα της στη Νότια Κορέα με τις Gwangju Pepper Savings Bank AI Peppers, αγωνιζόμενη σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ποιοτικά επαγγελματικά πρωταθλήματα βόλεϊ στον κόσμο, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό των Orlando Valkyries.

Με πλούσιες παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα, εξαιρετική ικανότητα στο σκοράρισμα και νοοτροπία πρωταθλήτριας, η Ζόι Γουεδέρινγκτον έρχεται στον ΠΑΟΚ για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση του Δικεφάλου και μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές προσθήκες της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Ζόε Γουεδέρινγκτον, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

"Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μου δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψω στην Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα με υψηλούς στόχους και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα που χτίζεται. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλες για να τις δικαιώσουμε. Ανυπομονώ να έρθω στην Θεσσαλονίκη και να ξεκινήσουμε την σκληρή δουλειά"».