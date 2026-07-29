Κι όμως, η Ζεντάγια έπαιζε κάποτε ποδόσφαιρο: Οι viral παιδικές φωτογραφίες της πρωταγωνίστριας της «Οδύσσειας»

Η πρωταγωνίστρια της πολυσυζητημένης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν και μια από τις πιο πετυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, η Ζεντάγια, από πολύ μικρή ηλικία είχε έφεση στις τέχνες και τον χορό, ωστόσο έχει ασχοληθεί ενεργά και με τον αθλητισμό.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, σε παλαιότερη συνέντευξή της έχει αναφερθεί στις δραστηριότητες που έκανε ως παιδί, αναφέροντας πως οι γονείς της την ωθούσαν να δοκιμάσει πολλά χόμπι μέχρι να καταλήξει σε αυτό που της ταίριαζε περισσότερο.

zendaya at the premiere of the odyssey pic.twitter.com/WljjW5GluP — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 14, 2026

Η ίδια ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ μετά από παρότρυνση της οικογένειάς της αλλά έχασε γρήγορα το ενδιαφέρον της για το συγκεκριμένο άθλημα. Μετά άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο για ένα μεγάλο διάστημα, με τις παιδικές της φωτογραφίες μάλιστα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Όπως έχει υποστηρίξει η ίδια, ο αθλητισμός τής έδωσε πολλά εφόδια και τη βοήθησε στο να επικοινωνεί καλύτερα με τους συνεργάτες της στην επαγγελματική της πορεία, παρά το ότι την κέρδισε τελικά η υποκριτική.