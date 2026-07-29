WNBA: «Έλαμψε» η Κλαρκ στη νίκη της Ιντιάνα με 32άρα!

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο WNBA η Κέιτλιν Κλαρκ.
Η Αμερικανίδα σούπερ «σταρ» για ακόμη μία φορά... έλαμψε στη νίκη της Ιντιάνα επί του Σιάτλ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους. Η Κλαρκ, είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη.
Εξαιρετική εμφάνιση, πραγματοποίησε και η Κέλσεϊ Μίτσελ, η οποία σκόραρε 28 πόντους σε 34:40 λεπτά συμμετοχής, με τις δύο συμπαίκτριες να έχουν μαζί 60 από τους 105 πόντους της ομάδας τους!
Another stand out night for Caitlin Clark and Kelsey Mitchell 🙌— WNBA (@WNBA) July 29, 2026
They not only combined for 60 PTS, but they also helped lock in the @IndianaFever's fourth-straight DUB:
Caitlin Clark: 32 PTS | 4 3PM | 4 REB | 7 AST
Kelsey Mitchell: 28 PTS | 4 3PM | 2 REB | 2 AST#WNBASeason30 pic.twitter.com/qWoIytwA0E