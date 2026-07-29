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WNBA: «Έλαμψε» η Κλαρκ στη νίκη της Ιντιάνα με 32άρα!
29/07/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: «Έλαμψε» η Κλαρκ στη νίκη της Ιντιάνα με 32άρα!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέιτλιν Κλαρκ... έλαμψε για ακόμη μία φορά στη νίκη της Ιντιάνα επί του Σιάτλ, σκοράροντας 32 πόντους!

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Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο WNBA η Κέιτλιν Κλαρκ.

Η Αμερικανίδα σούπερ «σταρ» για ακόμη μία φορά... έλαμψε στη νίκη της Ιντιάνα επί του Σιάτλ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους. Η Κλαρκ, είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη.

Εξαιρετική εμφάνιση, πραγματοποίησε και η Κέλσεϊ Μίτσελ, η οποία σκόραρε 28 πόντους σε 34:40 λεπτά συμμετοχής, με τις δύο συμπαίκτριες να έχουν μαζί 60 από τους 105 πόντους της ομάδας τους!

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