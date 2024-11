Αντίπαλοι στο γήπεδο, μαζί στη ζωή: Το πρώτο τους παιδί περιμένουν η Σαμ Κερ με τη σύντροφό της Κρίστι Μιούις

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η ποδοσφαιρίστρια της Τσέλσι, Σαμ Κερ, μαζί με την σύντροφό της Κρίστι Μιούις, που αγωνίζεται στη Γουέστ Χαμ, ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Το καρέ των φωτογραφιών που πόσταραν οι δύο ποδοσφαιρίστριες περιείχε ασπρόμαυρα στιγμιότυπα, κρατώντας φωτογραφία από ένα υπερηχογράφημα, ενώ αμφότερες ποζάρουν με χαμογελαστές. Σε άλλο στιγμιότυπο, η Κερ δείχνει με χαρά την κοιλιά της συντρόφου της.

Congratulations to Sam Kerr and Kristie Mewis who have just announced that they are expecting their first child 👶❤️ pic.twitter.com/vEhqKOYIxJ