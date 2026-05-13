Η Μάντσεστερ Σίτι εγκαινίασε το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της ομάδας γυναικών στο City Football Academy αφήνοντας... άφωνες τις παίκτριες και τους φιλάθλους της ομάδας. Η επένδυση αυτή, η οποία αγγίζει τα 12 εκατ. ευρώ, αποτελεί ορόσημο για τις πρωταθλήτριες της WSL και μια από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει παγκοσμίως για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Οι νέες εγκαταστάσεις καλύπτουν μια έκταση 1.580 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει χώρους για την προπόνηση, αλλά και για την αποθεραπεία των ποδοσφαιριστριών.

OFFICIAL: Manchester City Women's new £10 million state-of-the-art facility at the City Football Academy has opened today, becoming one of the largest-ever investments in a dedicated, purpose-built first team environment for an elite women’s football team. pic.twitter.com/5JsCpCUDI8 — MCWFC Xtra (@MCWFCXtra) May 13, 2026

Στις εγκαταστάσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά η ομάδα, περιλαμβάνεται ένα γυμναστήριο με εξειδικευμένους χώρους ενδυνάμωσης, καθώς και χώροι ιατρικής περίθαλψης, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας που στοχεύουν για την πρόληψη και την αποκατάσταση των τραυματισμών.

Στην καρδιά του υπερσύγχρονου αυτού κέντρου βρίσκονται τα κυκλικά αποδυτήρια της Σίτι, τα οποία σχεδιάστηκαν με τη συμμετοχή των ίδιων των παικτριών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία τους. Διαθέτει επίσης χώρους αναψυχής με προσωπικές πινελιές από τις αθλήτριες της ομάδας, όπως φωτογραφίες των ίδιων και των οικογενειών τους, ενώ τα ονόματα των αθλητριών που μετρούν περισσότερες από 100 συμμετοχές με τους Citizens αναγράφονται δίπλα στα εννέα τρόπαια που έχει κατακτήσει ο σύλλογος.

Το νέο κέντρο περιλαμβάνει επίσης το στάδιο «Joie», χωρητικότητας επτά χιλιάδων θέσεων, το οποίο είναι το πρώτο στάδιο στην αγγλική Λίγκα που κατασκευάστηκε ειδικά για ποδόσφαιρο γυναικών.

Fly through our brand-new Women's First Team facility 🎥 pic.twitter.com/alimi2TIja — Manchester City Women (@ManCityWomen) May 13, 2026