Η ήττα της Άρσεναλ στον τελικό του Carabao Cup κόντρα Μάντσεστερ Σίτι του Γκουρδίολα με τον Ο'Ράιλι να χαρίζει στους Πολίτες το 9ο League Cup έβαλε τέλος στις ελπίδες τους να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει όλους τους τίτλους.

Ενώ ακόμη η ομάδα του Αρτέτα δέχτηκε ένα επιπλέον πλήγμα, αφού έχασε στον προημιτελικό του FA Cup από τη Σαουθάμπτον (2-1). Παρά όμως αυτά τα δύο back to back κάζα, η ελπίδα για τους Gunners να γράψουν ιστορία δεν έχει σβήσει. Αφού ακόμη υπάρχουν πιθανότητες να κάνουν κάτι που δεν έχει κατορθώσει κανένας σύλλογος. Όμως δεν είναι η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που θα μπορούσε να το πετύχει φέτος. Πώς όμως η Άρσεναλ μπορεί να γράψει ιστορία και πώς αυτό αφορά και την ομάδα γυναικών;

Ας το δούμε αναλυτικότερα....

Η ομάδα γυναικών της Άρσεναλ απέκλεισε τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη φάση των «16» και προκρίθηκε στον προημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παράλληλα, οι κάτοχες του τίτλου του Women's Champions League είχαν ήδη αποκλείσει την Τσέλσι στους προημιτελικούς της Women's Super League, εξασφαλίζοντας μία θέση στα ημιτελικά.

Αν και οι δύο ομάδες –ανδρών και γυναικών– φτάσουν μέχρι το τέλος στις αντίστοιχες διοργανώσεις, η Άρσεναλ θα μπορούσε να γράψει ιστορία, γινόμενη η πρώτη ομάδα που κατακτά το Champions League ανδρών και γυναικών στην ίδια σεζόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άρσεναλ πλησίασε ένα τέτοιο κατόρθωμα. Πέρυσι, η γυναικεία ομάδα υπό την καθοδήγηση της Ρενέ Σλέγκερ σόκαρε την Μπαρτσελόνα στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και κατέκτησε τον τίτλο μετά από 18 χρόνια, αλλά η ανδρική ομάδα δεν τα κατάφερε, αφού αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Άλλες ομάδες έχουν πλησιάσει σε ανάλογο «double». Το 2021, η Τσέλσι έφτασε τόσο στον τελικό ανδρών όσο και στον τελικό γυναικών. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ νίκησε τη Μάντσεστερ Σίτι για να κατακτήσει το δεύτερο Champions League ανδρών στην ιστορία της, αλλά η γυναικεία ομάδα υπέστη βαριά ήττα 4-0 από την Μπαρτσελόνα, χάνοντας την ευκαιρία για το διπλό ευρωπαϊκό κατόρθωμα.