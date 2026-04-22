Η πρώην αρχηγός της Γερμανίας για το ποδόσφαιρο ανδρών: «Έχει χαθεί η αγάπη για το άθλημα»

Η Αλεξάντρα Ποπ, η εμβληματική αρχηγός της εθνικής Γερμανίας, έκανε ένα σχόλιο σχετικά με την κατεύθυνση που έχει πάρει το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στο περιοδικό «11 Freunde», η 35χρονη παίκτρια εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το ποδόσφαιρο ανδρών έχει πλέον απομακρυνθεί από τις ρίζες του, χάνοντας τον ρομαντισμό του.

Σύμφωνα με την ίδια, το άθλημα έχει μετατραπεί σε μια στείρα επιχειρηματική δραστηριότητα όπου τα χρήματα έχουν βρεθεί σε πρώτο πλάνο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της:

«Στο ποδόσφαιρο ανδρών έχει χαθεί η αγάπη για το άθλημα. Συχνά ασχολούμαστε μόνο με τα ποσά των μεταγραφών και τους υπέρογκους μισθούς. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνω πολυεκατομμυριούχος μέσω του ποδοσφαίρου;»

Παρά την κριτική της σχετικά με τα αστρονομικά ποσά που βλέπουμε, η Ποπ ξεκαθάρισε ότι οι αμοιβές των γυναικών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και οι συνθήκες στις οποίες αγωνίζονται, επαγγελματικές. «Δεν ζητάμε έναν συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων, ζητάμε τουλάχιστον στις δύο μεγάλες κατηγορίες να μπορούν οι κοπέλες να ζουν αξιοπρεπώς από το άθλημα και να συγκεντρώνονται 100% σε αυτό», συμπλήρωσε στη συνέχεια.