WBLA - Women’s Basketball League Athens: Τζάμπολ την Παρασκευή 24 Απριλίου

Το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσπάθειας που στοχεύει να αναβαθμίσει το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα ξεκινώντας από την Αθήνα.

Στην πρώτη σεζόν συμμετέχουν οι ομάδες:

Athens Olympians, Batskets, Court Queens, Hoopicorns, Lady Warriors, Ballin’ Babes, Cool-es, Reunited Airballs Club και Alley oopsies, συνθέτοντας ένα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύνολο.

Οι αγώνες της κανονικής περιόδου θα διεξάγονται στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, ενώ οι δύο τελικοί, Μικρός και Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθούν στο γήπεδο Eurohoops - Λεόντειος Σχολή Πατήσια σε ένα οργανωμένο περιβάλλον που εξασφαλίζει ποιότητα αγωνιστικής εμπειρίας για αθλήτριες και θεατές.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα (Παρασκευή και Σάββατο), με σταθερό πρόγραμμα αγώνων και συνεχή αγωνιστική δράση.

Το WBLA θα καλύπτεται με πλήρη ψηφιακή παρουσία, περιλαμβάνοντας αποτελέσματα, highlights, MVP και στιγμές από τους αγώνες, ενισχύοντας την προβολή του γυναικείου μπάσκετ μέσα από σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Η δημιουργία του WBLA έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον χώρο του ερασιτεχνικού γυναικείου μπάσκετ, με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας και ενός θεσμού που θα εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Instagram: @womensbasketleague_gr