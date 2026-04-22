Σταμάτη: Έκλεισε την καριέρα της όπως της άξιζε!

Μετά από 25 χρόνια παρουσίας στα παρκέ, η Εβίνα Σταμάτη αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία σπουδαία καριέρα η οποία κλείνει με την κατάκτηση του double στην Ελλάδα και τη 2η θέση στο Eurocup Women.

Η Εβίνα Σταμάτη κλείνει την μακρά πορεία της στα παρκέ, γνωρίζοντας την αποθέωση στη φιέστα της κατάκτηση του πρωταθλήματος του Αθαναϊκού.

Η πορεία της

Το ξεκίνημα της καριέρας της τη βρήκε στον Ηρακλή Πειραιά και στα 19 της υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όπου έκατσε έξι χρόνια. Στην παρουσία της στο τριφύλλι» μπόρεσε να κατακτήσει και το πρώτο της πρωτάθλημα την περίοδο 2004-2005.

Ύστερα από τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρα της και να μετακομίσει στη Ρουμανία για λογαριασμό της Ισίμ Αράντ. Έχοντας στην «πλάτη» της 17 αγώνες με τη ρουμάνικη ομάδα, επέστρεψε στη χώρα μας για τη Φ.Ε.Α.Ν όπου έκατσε δύο χρόνια.

Το 2012 έπαιξε για την Α.Ε Σουρμένων Ελληνικού και το 2015 υπέγραψε με τον Ολυμπιακό, όπου έμελλε να γίνει το σπίτι της για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Ο Πρωτέας Βούλας ήταν ο επόμενος σταθμός στην καριέρα της και το 2024 εντάχθηκε στον Αθηναϊκό.

Το τέλος που της άξιζε και το επόμενο βήμα

Το τέλος της Εβίνας Σταμάτη, ήταν ακριβώς αυτό που της άξιζε. Κατέκτησε το double στην Ελλάδα, ενώ έφτασε και μια... ανάσα από το να γίνει Κυπελλούχος Ευρώπης στο EuroCup. Η αποθέωση που γνώρισε, κατά τη διάρκειας της φιέστας του Αθηναϊκού ήταν το ιδανικό τέλος για την ίδια, η οποία εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε τις συμπαίκτριές της και τον κόσμο της ομάδας του Βύρωνα.

Έχοντας «κρεμάσει» πλέον τα παπούτσια της, αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο βήμα της ζωής της, αφού έχει το πτυχίο ΤΕΕΦΑΑ και την ειδικότητα στη βιολογία της άσκησης. Επίσης κάνει μεταπτυχιακό στη διοίκηση του αθλητισμού, ενώ επίσης κατέχει δίπλωμα προπονητικής Α κατηγορίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπως επίσης δίπλωμα Fiba Mentorship program for Young Athletes.

Η Εβίνα Σταμάτη αγωνίστηκε με περηφάνια και με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, όταν το 2023 αποφάσισε να αποσυρθεί από τη «γαλανόλευκη».

Το αποτύπωμά της στο μπάσκετ γυναικών είναι μεγάλο και θα μείνει με χρυσά γράμματα χαραγμένο.