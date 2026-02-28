Η πολύπειρη Λία Γουίλιαμσον είχε σκεφτεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο πριν κατακτήσει τα πάντα

Η Λία Γουίλιαμσον έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το 2025 θα μπορούσε να ήταν και η χρονιά της, αφού με την Άρσεναλ κέρδισε το Women's Champions League και η Αγγλία έκανε το back-to-back με την ομάδα της Σάρινα Βίγκαμ, κατακτώντας το Women's Euro 2025. Η καλύτερη χρονιά, ίσως μέχρι την επόμενη.

Όμως η ίδια, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης ως αρχηγός της Αγγλίας, που έχει επίσης σηκώσει κάθε τρόπαιο που ήταν διαθέσιμο κατά τη διάρκεια μιας 20ετούς καριέρας στην Άρσεναλ συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου Women's Champions Cup έχει φτάσει πολύ κοντά στο να αφήσει τα γήπεδα και το ποδόσφαιρο, όπως είπε μιλώντας στο BBC. Τώρα όμως θέλει και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γουίλιαμσον σκέφτηκε να γυρίσει την πλάτη της στο ποδόσφαιρο ως έφηβη, πριν μια συζήτηση με τη μαμά της την πείσει να συνεχίσει: «Όταν ήμουν περίπου 15, είχα μια συζήτηση με τη μαμά μου και της είπα ''Πιθανόν να σταματήσω τώρα''. Ήμουν πολύ φοβισμένη… Είμαι κουρασμένη, είσαι κουρασμένη, ταξιδεύουμε πολύ, κοστίζει πολύ και δεν είμαι σίγουρη… είναι λίγο ρίσκο, δεν είναι επαγγελματικό».

Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε ότι μια μέρα θα μπορούσα να βγάλω μισθό. Δεν ξέρω από πού το είχε πάρει αυτό, αλλά ήταν πολύ του στυλ «συνέχισε, ακολούθησε τα όνειρά σου», ενώ εγώ ήμουν πιο ρεαλίστρια. Ήμουν λίγο ανήσυχη και, επίσης, δεν ήμουν η πιο δυνατή ποδοσφαιρίστρια. Κάποιοι από τις συμπαίκτριές μου θα είχαν συζητήσεις από την πρώτη ομάδα και αυτό δεν ερχόταν σε μένα, οπότε ήμουν λίγο ρεαλίστρια».

Η αρχηγός ανέφερε επίσης πότε αισθάνθηκε ότι απέκτησε καριέρα: «Το 2015 Παγκόσμιο Κύπελλο. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, συνήθως έφερναν μεγαλύτερο ρόστερ και είχαμε τους αναπληρωματικούς παίκτες να παίζουν μαζί μας. Είχα παίξει για την Άρσεναλ και είχα κάνει μια σεζόν… έτσι τράβηξα λίγη προσοχή. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο πολύ με ενδιέφερε. Αντί να αφήσω τα πράγματα να συμβούν απλώς σε μένα, είπα: «Όχι, θα προσπαθήσω». Και μετά ήρθε η κλήση στην Αγγλία και νομίζω τότε σκέφτηκα: «Αυτό πλέον είναι καριέρα».

Στην ερώτηση ποιο παιχνίδι από τα εκατοντάδες που έχει παίξει θα ξαναζούσε, ανέφερε φυσικά τον τελικό του 2022, τότε που η Αγγλία κατέκτησε το πρώτο της Euro: «Το παιχνίδι που θα επέστρεφα είναι το τελικό του Euro 2022. Από τη στιγμή που βγήκαμε από τη σήραγγα, απλώς… ήταν σαν να παίζεις ένα παιχνίδι όπου ξέρεις ότι θα κερδίσεις. Όλα ήταν σαν «όχι, θα κερδίσουμε σήμερα». Ήταν πραγματικά απολαυστικό από την αρχή. Στο σπίτι, απομακρύνθηκα από τα πάντα όπως κάνω και με τα social media μου. Δεν βλέπω πράγματα που δεν θέλω να δω. Όταν πήγαμε στο Wembley… το ελικόπτερο μας ακολούθησε από το ξενοδοχείο στο πούλμαν, και φτάνοντας στο Wembley, υπήρχαν άνθρωποι παντού. Και βγαίνοντας για ζέσταμα, ένιωθες σαν να παίζεις εντός έδρας. Ήταν απίστευτο…»