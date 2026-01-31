Η δολοφονία της Ζάχρα Αζαντπούρ έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα θυμάτων της καταστολής των αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν. Η 27χρονη ποδοσφαιρίστρια της γυναικείας Λίγκας έχασε τη ζωή της από πυρά των δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων στην Καράτζ, στο δυτικό μέρος της Τεχεράνης.

Η Αζαντπούρ ήταν ευρέως γνωστή καθώς αγωνιζόταν στην ομάδα Μεχρεγκάν Παρντίς της Τεχεράνης, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει τις φανέλες των Αζαράχς και Σάμπα. Παράλληλα, είχε κληθεί σε προπονητικά καμπ της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν,ενώ πέρα από το ποδόσφαιρο, ήταν και έμπειρη ορειβάτισσα, με αναβάσεις σε κορυφές όπως το όρος Νταμαβάντ και το Σπιλέτ.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αθλητικό δημοσιογράφο Μοτζτάμπα Πουρμπάχς, η σορός της Αζαντπούρ παραδόθηκε στην οικογένειά της τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία της και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμσάχρ όπου μεγάλωσε.

Say her name: Zahra Azadpour 🖤



Zahra Azadpour, a football player on the Mehrkam Pardis women’s team, was killed during the Karaj protests on January 9.

Born on September 29, 1998, her family found her body three days later. She was laid to rest in Eslamshahr.

Remember her name.

Για πολλές γυναίκες αθλήτριες στο Ιράν, η ίδια η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί μία πράξη αντίστασης. Η καταπίεση των γυναικών στον αθλητισμό στο Ιράν είναι βαθιά ριζωμένη στη νοουτροπία της χώρας αλλά και θεσμοθετημένη. Οι αθλήτριες καλούνται να αγωνίζονται μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, με χαρακτηριστικό την υποχρεωτική χρήση χιτζάμπ σε προπονήσεις και αγώνες.

Παράλληλα, ο γυναικείος αθλητισμός υποχρηματοδοτείται. Πολλές ομάδες στερούνται βασικών υποδομών, ιατρικής υποστήριξης και σταθερών αμοιβών, αναγκάζοντας τις αθλήτριες να καλύπτουν μόνες τους τα έξοδα συμμετοχής τους. Οι περιορισμοί στην παρουσία θεατών και η ελάχιστη προβολή των αθλημάτων τους από τα κρατικά μέσα τις κάνει ακόμα πιο «αόρατες».