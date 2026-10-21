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Ο Αθηναϊκός δίπλα στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού
21/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός δίπλα στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού

Χριστίνα Κατσαμούρη

Με ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και στήριξης, ο Αθηναϊκός στέκεται δίπλα στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας απέναντι στη Σαραγόσα, στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

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Στο κέντρο του γηπέδου έχει τοποθετηθεί ένα μεγάλο αυτοκόλλητο με τον συμβολικό ροζ φιόγκο, σήμα κατατεθέν της εκστρατείας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, στην είσοδο του γηπέδου διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης και να υπενθυμίσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς για κάθε δύο πόντους που θα σημειώνει ο Αθηναϊκός, θα προστίθεται ένα ποσό στο ταμείο του συλλόγου «Άλμα Ζωής», ενισχύοντας έμπρακτα τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε καλάθι μετατρέπεται σε μια μικρή πράξη προσφοράς.

Ο Αθηναϊκός αποδεικνύει πως ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς.

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