Η Καρολίνα Μούχοβα αυτή την εβδομάδα δεν αγωνίζεται σε καμία διοργάνωση. Παρόλα αυτά εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα WTA Finals για πρώτη φορά στη καριέρα της και πήρε το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την τελική οκτάδα των τενιστριών που θα συμμετάσχουν διοργάνωση.

Με την αποχώρηση της Μάρτα Κόστιουκ, μετά το πρώτο σετ του αγώνα της στο Ningbo Open εναντίον της Εκατερίνα Αλεξάντροβα, ο δρόμος προς το Indian Wells έχει επίσημα τελειώσει.

Η λίστα των παικτριών που προκρίθηκαν για τους τελικούς της WTA έχει κλειδώσει. Οι Έλενα Ριμπακίνα, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μίρα Αντρέεβα, Τζέσικα Πεγκούλα, Κόκο Γκάουφ, Ελίνα Σβιτολίνα και Καρολίνα Μούχοβα προκρίθηκαν μέσω της κατάταξης, ενώ η Λίντα Νόσκοβα πήρε τη πρόκριση στη διοργάνωση λόγω της κατάκτησης του Wimbledon.

Φαβορί είναι θεωρητικά η Ριμπάκινα που το 2026 κατέκτησε τα Australian Open και US Open και ανέβηκε και στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Η διοργάνωση αυτή όμως, πάντα επιφυλάσσει εκπλήξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και έχει προγραμματιστεί για τις 7-14 Νοεμβρίου και θα σημάνει το τέλος της σεζόν.