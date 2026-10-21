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Οι βολεϊμπολίστριες που παραβρέθηκαν στον ευρωπαϊκό αγώνα του Αθηναϊκού
21/10/2026

Οι βολεϊμπολίστριες που παραβρέθηκαν στον ευρωπαϊκό αγώνα του Αθηναϊκού

Χριστίνα Κατσαμούρη

Οι βολεϊμπολίστριες του Πανιωνίου, Ιωάννα Καρέλια και Εύα Χαντάβα, έδωσαν το «παρών» στην εντός έδρας πρεμιέρα του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

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Το ΔΑΚ Γλυφάδας δεν είχε μόνο μπάσκετ, είχε και βόλεϊ και μάλιστα δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες του χώρου. Οι Ιωάννα Καρέλια και η Εύα Χαντάβα, παίκτριες της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου, βρέθηκαν στο κλειστό ΔΑΚ Γλυφάδας για να υποστηρίξουν την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού. Μία πρωτοβουλία της ομάδας του Αθηναϊκού να προσκαλέσει κι άλλες αθλήτριες άλλων αθλημάτων για την ένωση.

Μία πρωτοβουλία που ευελπιστούμε να γίνει θεσμός και να δούμε κι άλλες τέτοιες αντίστοιχες παρουσίες και στα άλλα αθλήματα.

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