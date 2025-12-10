Μίλι Μπράιτ: Μία από τις κορυφαίες, αλλά εκτός ενδεκάδας

Η Μίλι Μπράιτ ολοκλήρωσε μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας της το 2024-25. Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδήγησε την Τσέλσι σε ένα απίστευτο εγχώριο τρεμπλ, χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι στο Women's Super League, το FA Cup ή το League Cup, κατακτώντας και τα τρία τρόπαια και σπάζοντας ρεκόρ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, καθώς η ομάδα μετρά μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια, η Μπράιτ παρακολουθεί από τον πάγκο. Ήταν η πρώτη φορά από τον Ιανουάριο που έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας σε ματς για το Champions League, ενώ ακολούθησαν και τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Έβερτον, με την Τσέλσι να καταγράφει την πρώτη της ήττα στην WSL υπό τη Σόνια Μπομπαστόρ.

Με το συμβόλαιό της να λήγει στο τέλος της σεζόν, οι απουσίες αυτές εγείρουν ερωτήματα για το μέλλον της στην Τσέλσι. Θα καταφέρει να ξανακερδίσει τη θέση της ή παρακολουθούμε αλλαγή φρουράς στην άμυνα της ομάδας;

Όταν η Μπράιτ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας της στην Εθνική Αγγλίας τον Οκτώβριο, φάνηκε σαν τεράστιο κέρδος για την Τσέλσι. Η προπονήτρια Σόνια Μπομπαστόρ είχε δηλώσει τότε: «Η Μίλι ηγείται με το παράδειγμα και αυτή η ηγετική παρουσία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις στην ομάδα.»