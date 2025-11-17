Η Μίλι Μπράιτ έγραψε ιστορία στην Women’s Super League

Η Μίλι Μπράιτ έγραψε ιστορία την Κυριακή (16/11), σημειώνοντας τη δική της ξεχωριστή στιγμή στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η αρχηγός της Τσέλσι έγινε η παίκτρια με τις περισσότερες συμμετοχές στην Women’s Super League, φτάνοντας τις 211 παρουσίες στη διοργάνωση, ένα επίτευγμα που μέχρι πρότινος κρατούσε η Τζόρνταν Νομπς. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη της μέρα δεν συνοδεύτηκε από το ιδανικό αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα της έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Λίβερπουλ.

Πριν καν από τη σέντρα, οι ύμνοι για την 32χρονη αμυντικό έπεφταν βροχή. Η Έμα Χέις, επί χρόνια προπονήτριά της και νυν ομοσπονδιακή τεχνικός των ΗΠΑ, μίλησε για τη «σούπερ ηρωίδα» που γνώρισε, μια παίκτρια που δίνει τα πάντα για να βρίσκεται στο γήπεδο και να καθοδηγεί την ομάδα της. Τη χαρακτήρισε «σιδερένια», ακούραστη, μια αρχηγό τεράστιας επιρροής με ακόμη μεγαλύτερη καρδιά.

Ανάλογη αναγνώριση ήρθε κι από άλλες πρώην διεθνείς, όπως η Ίζι Κρίστιανσεν, η οποία δεν δίστασε να τη συγκρίνει με τον Τζον Τέρι, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα, την ηγετική της παρουσία και την απαιτητική νοοτροπία που διατηρεί καθημερινά. Η Ρέιτσελ Κόρσι πρόσθεσε πως η Μπράιτ έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων για τον τρόπο που κουβαλάει το βάρος της αρχηγίας.

Πλέον η Τσέλσι ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League. Μετά τον περσινό αποκλεισμό στα ημιτελικά, η ομάδα της Μπομπαστόρ ψάχνει αντίδραση.