Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η ομάδα που έριξε την αυλαία της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, επικρατώντας της Νέας Ιωνίας με 70-60 και εξασφαλίζοντας το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχες διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και... καθάρισαν την υπόθεση πρόκριση χάρη σε ένα πολύ δυνατό τέταρτο δεκάλεπτο.

Κορυφαία για τις Ηπειρώτισσες ήταν η Τάλια Μπράγκλερ, η οποία τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και η Μπόζιτσα Μούγιοβιτς με 16. Για τη Νέα Ιωνία, η Καλίστα Κλαρκ σημείωσε 19 πόντους και η Μάντισον Γκριγκς πρόσθεσε 16.

Στα προημιτελικά, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ο ΠΑΣ θα βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό, με τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής να ανακοινώνονται σύντομα.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 37-33, 54-51, 70-60

Αποτελέσματα Α’ φάσης

10/12

ΠΑΣ Γιάννινα – Ιωνία 70-60

28/09

Αμύντας-Εσπερίδες Καλλιθέας 87-83

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου 88-52

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 74-80

Τετάρτη 07/01/2026 – Προημιτελικά

Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παναθλητικός – Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός

Αμύντας – Πρωτέας Βούλας