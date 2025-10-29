Σοκ για τη Μισέλ Αγγεμάνγκ: Σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο στη νίκη της Αγγλίας

Η χαρά της νίκης της Αγγλίας επί της Αυστραλίας με 3-0 σκιάστηκε από μια πολύ άσχημη στιγμή. Η νεαρή επιθετικός Μισέλ Αγγεμάνγκ τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, μέσα σε απόλυτη σιωπή από τις εξέδρες του Pride Park.

Η 19χρονη, που αγωνίζεται φέτος στη Μπράιτον ως δανεική από την Άρσεναλ, μπήκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, όμως λίγα λεπτά αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος, χωρίς να έχει δεχτεί μαρκάρισμα. Οι αντιδράσεις των συμπαικτριών της ήταν άμεσες, όλες έτρεξαν κοντά της, με εμφανή αγωνία, ενώ η Μπεθ Μιντ φάνηκε να δείχνει προς το γόνατο της νεαρής παίκτριας.

Η ομοσπονδιακή προπονήτρια της Αγγλίας, Σαρίνα Βίγκμαν, δεν έκρυψε την ανησυχία της μετά το τέλος του ματς: «Φυσικά ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή. Δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει, αλλά αυτό που είδα δεν με κάνει αισιόδοξη. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν δείχνει καλό.»

Από την πλευρά της, η συμπαίκτριά της Άγκι Μπίβερ-Τζόουνς δήλωσε στην τηλεόραση: «Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις μια φίλη και συμπαίκτρια να φεύγει έτσι. Ελπίζω να είναι καλά και να μην είναι κάτι μεγάλο. Όλοι προσευχόμαστε για εκείνη.»

Η Αγγεμάνγκ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έγινε γνωστή στο Euro 2025, όταν, παρότι νεοφώτιστη, μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε καθοριστικά γκολ απέναντι στη Σουηδία και την Ιταλία, οδηγώντας την Αγγλία ως τον τελικό και κερδίζοντας τον τίτλο της Νεαρής Παίκτριας του Τουρνουά.

Το καλοκαίρι η Άρσεναλ αποφάσισε να την παραχωρήσει ξανά δανεική στους Γλάρους, ώστε να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια στη WSL.